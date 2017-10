Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului) Joi, 5 noiembrie, vor avea loc spectacolele „Cavalleria Rusticana“,de P. Mascagni, și „Paiațe”, de R. Leoncavallo, în regia artistică a Sandrei Răsvana Cernat. Din distribuție: Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Gabriela Dobre, Ștefan Ignat (București), Raluca Ciocă (București), Alfredo Pascu (București), Stela Sârbu, Ioan Ardelean și Ciprian Done. Teatrul pentru Copii și Tineret Vineri, 6 noiembrie, ora 17, la City Park Mall, cei mici vor putea vedea spectacolul „Dumbrava minunată”, după Sadoveanu, în regie colectivă. Din distribuție: Claudia Zaharia, Daniela Manolache, Ion Ciolan. Muzica: Dicran Asarian. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. Teatrul de Stat Constanța Prezintă vineri, 6 noiembrie, ora 19, spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov / Alina Enache, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Traducerea și adaptarea: Dan Stoica. Scenografia: Rodica Arghir. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Coregrafia: Călin Hanțiu. Spectacolul va fi reluat și duminică, 8 noiembrie, de la ora 19. *** Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 19, va avea loc spectacolul „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia, traducerea și adaptarea semnate de Ion Lucian. Din distribuție: Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Marilena Luca, Gabriela Belu, Remus Archip, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu, Paul Bucur, Emil Băncila, Dănuț Capră. Decoruri: Mihai Mădescu. Costume: Luana Drăgoescu.