Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului continuă cu opera verdiană „Aida”, care va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, ora 19. Soliști: Akiko Hayakawa, Andra Naș (Cluj), Stelian Negoescu (Craiova), Elena Rotari, Ionuț Pascu, Pompeiu Hărășteanu, Cătălin Țoropoc (debut), Doru Iftene. Regia artistică este semnată de Eleonora Constantinova (Bulgaria), scenografia de Grigore Gorduz și coregrafia de Adrian Stanache și Fănica Lupu - Liești. vvv Joi, 29 octombrie, ora 19, va avea loc premiera spectacolului „Răpirea din serai”, reluat, după o pauză de câțiva ani, de teatrul constănțean. Soliști: Roxana Bageac (debut), Mădălina Diaconescu (debut), Doru Iftene (debut), Ciprian Done (debut), Ioan Ardelean, Constantin Acsinte. Regia artistică este semnată de Vera Petrova (Bulgaria), scenografia fiind realizată de Eugenia Tărășescu - Jianu. vvv Vineri, 30 octombrie, ora 19, va fi marcat Centenarul compozitorului Paul Con-stantinescu, printr-un recital de lieduri. Soliști: Florin Dia-conescu (București) și Vasilica Stoiciu (Iași). Va urma apoi recitalul „Niccolo Paganini”, susținut de solistul elvețian Alexander Dubach. vvv Sâmbătă, 31 octombrie, ora 19, va avea loc concertul vocal-simfonic „Carmina Burana”, de Carl Orff, dirijat de maestrul Radu Ciorei. Soliști : Ana Maria Mirescu (București), Iordache Basalic (București), Valentin Raco-veanu (București), Corul de copii al Colegiului Național de Arte „Regina Maria” (dirijor Horațiu Alexandrescu), Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (maestru cor Adrian Stanache). Teatrul de Stat Constanța Astăzi, ora 19, va avea loc spectacolul „Gin Rummy”, de Donald Coburn, în regia lui Liviu Manolache, care va urca pe scenă alături de Nina Udrescu. Scenografia: Eugenia Tărășescu - Jianu, ilustrația muzicală Liviu Manolache. vvv Sâmbătă, 24 octombrie, ora 19, va fi prezentat spectacolul „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, în regia Feliciei Dalu. Din distribuție: Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale. Scenografia: Mihai Pastra-magiu. vvv Duminică, 25 octombrie, ora 19, va avea loc spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bog-dan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov / Alina Enache, Simona Tăut Orchestră: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Traducerea și adaptarea: Dan Stoica. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Scenografia: Rodica Arghir. Coregrafia: Călin Hanțiu. Casa de Cultură Pe 3 noiembrie, la Casa de Cultură revine Florin Piersic care va juca, alături de Emilia Popescu, în spectacolul „Străini în noapte”, regizat de Radu Beligan. Prețul unui bilet este de 60 lei.