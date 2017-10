Alternative la telecomanda

Ştire online publicată Miercuri, 16 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Vineri, 18 septembrie, ora 19, va avea loc avanpremiera spectacolului „Strangers in the night”, iar pe 19 septembrie, ora 19, publicul va putea asista la premieră. Autorii piesei sunt Markus Gull și Peter Hofbauer, traducerea și adaptarea fiind semnate de Dan Stoica. Regizor: Sorin Militaru. Distribuție actori: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Distribuție balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Regia muzicală este semnată de Mircea Kiraly, scenografia este realizată de Rodica Arghir și coregrafia de Călin Hanțiu. Spectacolul va fi reluat și duminică, 20 septembrie, de la ora 19. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Sâmbătă, 19 septembrie, ora 19, la Sala Teatrului, se deschide stagiunea de balet cu spectacolul „Arlechinada”. Soliști: Horațiu Cherecheș, Aliss Tarcea, Monica Cherecheș, Cristi Tarcea, Oana Dincă (debut), Adrian Mihaiu, Alexandru Chiș, Gelu Râpă, Cezar Buculei, Mihaela Vlase, Nicoleta Moroeanu, Angelica Mihale și Consuela Ciont (debut). vvv Duminică, 20 septembrie, ora 19, stagiunea de operă se deschide cu spectacolul „Don Giovanni”, de W.A. Mozart. Soliști: Ioan Ardelean, Roxana Cetali, Elena Rotari, Mihnea Lamatic – București, Ciprian Done, Mădălina Diaconescu, Laurențiu Severin și Constantin Acsinte. Dirijor: Răsvan Cernat. vvv Miercuri, 23 septembrie, ora 18, la Muzeul de Artă va avea loc un recital de vioară și pian susținut de Marcian David și Alina Păvălache. Din program: J. Brahms Integrala sonatelor pentru vioară și pian. vvv Sâmbătă, 26 septembrie, ora 19, va avea loc spectacolul de balet „Giselle”. Soliști: Irina Ganea Mihaiu, Dan Dumbravă, Adrian Mihaiu, Eliza Maxim, Oana Dincă, Amalia Mândruțiu și Alexandru Chiș (debut). vvv Duminică, 27 septembrie, ora 19, iubitorii de operă vor putea vedea spectacolul „Traviata”, de G. Verdi. Din distribuție: Irina Ionescu (București), Doru Iftene, Ionuț Pascu, Gabriela Dobre, Ciprian Done, Cătălin Țoropoc, Răzvan Pap, Constantin Acsinte, Carmen Clenciu și Marius Eftimie. Orchestra va fi dirijată de Gheorghe Stanciu. vvv Miercuri, 30 septembrie, ora 18, la Muzeul de Artă, va avea loc un recital de pian susținut de Sandu Sandrin. vvv Vineri, 2 octombrie, ora 19, la Sala Teatrului, se deschide stagiunea simfonică cu un concert susținut de Andrei Deleanu și dirijat de Radu Ciorei.