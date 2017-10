Alternative la telecomandă

Casa de Cultură a sindicatelorÎncepând de astăzi, 8 mai, conducerea Casei de cultură din Constanța a decis să ofere pensionarilor constănțeni po-sibilitatea vizionării spectacolului de balet „Lacul Lebedelor” la oferta doi pe un bilet, programat pentru duminică, 20 mai. Așadar, cu 100 lei pot intra două persoane să vizioneze una dintre cele mai mari capodopere ale genului, transpusă pe această scenă de Teatrul Balșoi din Moscova, ce are în distribuție pe Anna Antonicheva - artist emerit al Rusiei în rolul Odette / Odillia, și celebrul balerin Anatol Kazatski, în rolul lui Siegfried.Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”Miercuri, 9 mai, de la ora 19, în ciclul „Capodopere ale muzicii camerale”, Cvartetul „Ovidius” prezintă Seară camerală. Gabriel Marin (flaut), Maria Boteanu (vioară), Adeline Penescu (violă) și Florică Costinel (violoncel) vor prezenta lucrări din creația compozitorilor J.S. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart și K. Stamitz.Joi, 10 mai, de la ora 19, sub bagheta dirijorală a lui Lucian Vlădescu (București), soliștii teatrului, alături de invitați și orchestra și corul Teatrului, prezintă opera „Marussia” - „Din sufletul Rusiei”.Sâmbătă, 12 mai, de la ora 19, Compania de balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” îi invită pe constănțeni la spectacolul „Agon” în coregrafia bine-cunoscutului prim-solist Horațiu Cherecheș, pe muzica Rene Aubry. Spectacolul, de un deosebit succes, are ca tema conceptul de „agon” care semnifică noțiunea de competiție, de conflict, de înfruntare a destinului sau a propriilor limite. Spectacolul promovează și pune în valoare generația de tineri balerini profesioniști într-o concepție coregrafică actuală, foarte modernă, care se bazează pe transpunerea ideii artistice într-o formă bogată în elemente surprinzătoare, cu modalități de îmbinare a decorului inedit și a elementelor de coregrafie neo-clasice. Amalia Mîndruțiu, Irina Ganea Mihaiu, Kanoko Suzuki, Delia Luca, Laima Costa, Rie Aoyagi, Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan, Claudiu Dan, Andrei Dolcoș (București), o distribuție de ex-cepție care a reușit să dea formă unui proiect de excepție sub îndrumarea și conducerea unui coregraf talentat. Teatrul de StatSâmbătă, 12 mai, de la ora 19, se reia ultima premieră a Teatrului de Stat „Titanic Orchestra” de Hristo Boytchev, cu Georgiana Mazilescu / Paula Prodan, Marian Adochiței, Cosmin Mihale, Andrei Cantaragiu / Remus Archip, Ionuț Alexandru, Laura Crăciun în distribuție.Teatrul pentru copii și tineretSăptămâna de poveste debutează la Teatrul pentru Copii și Tineret, astăzi, de la ora 10,30, cu spectacolul „Pisica doldora de bani și nepoții ei sărmani”, o frumoasă pledoarie pentru generozitate și altruism. Miercuri, 9 mai, ora 10,30, este programat spectacolul interactiv „O călătorie cu surprize”, iar joi, 10 mai, de la ora 11,30, revine „Pisica”.Vineri, 11 mai, de la ora 10, micii spectatori vor face cunoștință cu „Mica vrăjitoare”. Seria poveștilor acestei săptă-mâni se încheie duminică, 13 mai, de la ora 11, cu „Pecetea fermecată” înghițită de năzdrăvanul cocoș.