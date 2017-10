Alternativă la telecomandă

Ştire online publicată Vineri, 04 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Sâmbătă, 5 februarie, începând cu ora 19,00, are loc spectacolul „Traviata”, de Giuseppe Verdi. Din distribuție fac parte Irina Ionescu (București), Doru Iftene, Ionuț Pascu (București), Gabriela Dobre, Ciprian Done, Răzvan Pap, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin, Ionela Duma și Marius Eftimie. La pupitru se va afla maestrul Gheorghe Stanciu. Duminică, 6 februarie, de la ora 19,00, este programat spectacolul „Carmen”, de Bizet, ocazie cu care îi puteți vedea pe Maria Maxim (Iași), Răzvan Săraru, Ionuț Pascu (București), Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Mihaela Ionescu, Magda Marcu, Laurențiu Severin și Cătălin Țoropoc. Dirijor: Koichi Ionoue. Teatrul de Stat Constanța În acest sfârșit de săptămână, constănțenii se pot delecta cu două piese de excepție din repertoriul Teatrului de Stat Constanța. Astfel, sâmbătă, 5 februarie, de la ora 19,00 va fi prezentat „Bolnavul închipuit”, după Molière, în regia artistică a lui Cristian Gheorghe. În distribuție: Marian Adochiței, Dana Dumitrescu, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu, Luiza Toma, Andu Axente, Laura Iordan, Bogdan Bucătaru, Lana Moscaliuc, Adrian Dumitrescu, Florentin Roman, Raimonda Potlog, Dora Spirescu, Cristiana Drăgan și Andreea Țuțui. În ultima zi de week-end, duminică, 6 februarie, de la aceeași oră, constănțenii pot urmări reprezentația „Să ne răzbunăm, iubito!” de Georges Feydeau, un spectacol realizat de Teatrul de Stat Constanța în colaborare cu Fundația FANTASIO. Din distribuție fac parte Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale, iar regia și adaptarea îi aparțin Feliciei Dalu. Teatrul pentru copii și tineret Constanța Duminica aceasta, 6 februarie, de la ora 11,00, respectiv 12,30, copiii cu vârste între 4 și 12 ani pot urmări spectacolul „Albă ca zăpada”, după Frații Grimm. Regia și scenariul îi aparțin lui Bogdan Drăgulescu. Scenografia este semnată Daniela Drăgulescu, iar muzica este asigurată de Liviu Prossi. (N.B)