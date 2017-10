Alte parteneriate, alte dezbateri, profesorii s-au săturat de vorbe!

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, invită autoritățile locale să se alăture unui demers ale cărui obiective sunt susținerea mai puternică a educației și îmbunătățirea condițiilor de activitate din școlile românești în perspectiva începerii unui nou an școlar.„Parteneriatul pentru o școală mai bună”, căci astfel se intitulează provocarea, vizează implicarea tuturor factorilor responsabili - minister și autorități locale - într-un proces de colaborare în interesul superior al generațiilor de elevi care, de fapt, înseamnă viitorul României.„Atunci când vorbim despre școală, vorbim, de fapt, despre modul cum înțelegem să dăm formă viitorului nostru. Or, el nu se poate contura fără implicarea noastră constantă, nepartizană și cu viziune. Îmi exprim speranța că noul an școlar este, și cu ajutorul dumneavoastră, mai bine pregătit pentru elevi și profesori. Că, împreună, putem contura lumea în care orice vis este permis pentru copiii noștri, dând, astfel, sens viitorului lor”, declară ministrul Mircea Dumitru.Cât de frumos știe să vorbească ministrul și cât de puține lucruri se văd în teren. Ca dovadă unde a ajuns învățământul românesc și cât de prost este el gestionat chiar de acolo, din fotolii de secretari de stat.