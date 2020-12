ALL IN ONE DANCE, clubul de dans constănțean cu succes la nivel mondial

Printre cele mai importante realizări ale clubului sunt obținerea locului I mondial în anul 2015 şi în 2020 la finala competiției Esdu Dance Star din Croația. Din cauza situației actuale, în acest an competiția s-a ținut online. De asemenea, în vară au obținut locul 3 la finala mondială a competiției UDO, care de regulă se ţine în Londra, însă în acest an s-a ținut online. Tot în acest an, în luna martie, au obținut locul I în Bulgaria.







Trupa de performanță se numește UNLIMITED CREW şi este formată din dansatori cu vârste cuprinse între 8 şi 23 de ani. Coregraful trupei se numește Alin Popa şi practică dansul de peste 13 ani. Printre experiențele lui se numără colaborarea cu Loredana Groza, pentru care a fost asistent-coregraf la două spectacole la Sala Palatului, a coregrafiat spectacole pentru Eurovision, Media Music Awards şi multe altele.







În cadrul clubului se desfășoară cursuri de dans pentru toate vârstele, începând cu vârsta de trei ani. Complexitatea îi definește, având cursuri de dans de la street dance, până la contemporan, dans sportiv, dans modern, balet, k pop, Zumba, dansuri de societate!







În luna februarie 2020 clubul a participat la preselecția națională pentru finala din Croația unde din peste zece trupe foarte bine pregătite au obținut locul 2, calificându-se în Liga A. S-au ambiționat şi au început repetițiile pentru Croația, unde trebuia să plece în mai. După ce au plătit toate taxele şi cazarea, din păcate competiția a fost anulată, urmând să se ţină în iarnă online. A fost o provocare pentru club, așa că au continuat antrenamentele. Clubul a filmat coregrafia şi a trimis-o către competiție. În urma jurizării au obținut cel mai mare punctaj, obținând titlul de campioni la categoria Urban Juniors.







Clubul încurajează practicarea sportului către toată lumea! Sportul îmbunătățește sistemul imunitar, oferă încredere în sine şi dezvoltă creativitatea.

ALL IN ONE DANCE este unul dintre cele mai mari cluburi de dans din Constanța. Acesta a fost înființat în urmă cu şase ani şi de atunci cresc generații de dansatori cărora le oferă experiențe unice, de la tabere de dans naționale şi internaționale, cantonamente la munte, oportunitatea de a se dezvolta şi de a performa la diverse spectacole şi competiții.