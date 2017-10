Aliss Andreescu, noul inspector şcolar general

Aliss Andreescu, noul inspector școlar general

În timp ce la Inspectoratul Școlar Județean Constanța apele se tulbură tot mai mult, cu sprijinul neprecupețit al ministrului Educației Daniel Funeriu care dezinformează pe micile ecrane că ar fi semnat deja numirea unui nou inspector general, pregătirea deschiderii noului an școlar are de suferit. Dintre numeroasele comasări anunțate prin luna iunie, nu s-a concretizat decât una singură în municipiul Constanța, și aceea parțial. Pentru restul s-au găsit soluții sau „intervenții” care să rezolve problema. Nici aducerea celor două grădinițe - „Comenius” și 21 - în localul Școlii nr. 21 „I.L. Caragiale” n-a fost o treabă ușoară. Ca dovadă că luni, 13 septembrie, se vor prezenta la cursuri la sediul din str. Corbului elevii din cele trei clase primare și două gimnaziale rămase „pe loc”. Ieri dimineață, în timp ce în holul Școlii nr. 21, devenită structură a Școlii nr. 8, câteva cadre didactice serveau cafeaua în așteptarea ultimelor „bârfe” de numire la ISJ, alături, în Grădinița nr. 36 „Steluțele Mării”, șantierul era în toi. Întrebată dacă va reuși să deschidă pe 13 septembrie grădinița, directoarea Georgeta Adam ne-a declarat că dacă va trebui să doarmă aici ca să termine o va face numai ca să nu aibă de suferit micuții preșcolari. „Întrucât RAEDPP nu a avut un buget prea generos pentru această comasare de mari dimensiuni, despre care s-a știut totuși din timp și s-ar fi putut rezerva resurse financiare, părinții de la grupele grădinițelor mutate s-au mobilizat exemplar, sponsorizând materialele de care am avut nevoie. De ase-menea, personalul de serviciu a muncit din greu, fără a se mai uita la ceas, pentru a reuși să realizăm igienizarea și curățenia necesare demarării anului școlar cu cele 10 grupe în plus”. De la 13 septembrie 2010, Grădinița „Steluțele Mării” va funcționa cu 18 grupe de copii, ceea ce înseamnă o trecere de la un efectiv de 190 de preșcolari la 470. Ceea ce ar fi trebuit să dea de gândit și RAEDPP-ului, mai ales că, spre exemplu, bucătăria grădiniței n-a suportat nicio îmbunătățire, deși fluxul la ora mesei s-a dublat. În aripa din dreapta a etajului I ar fi fost foarte importantă amenajarea unui oficiu, așa cum s-a realizat anul trecut, în momentul preluării de către grădiniță a etajului II, pentru că aici vor servi masa opt grupe de preșcolari. Chiar dacă pare indispensabil un laborator de chimie pentru două clase de gimnaziu, desființarea acestuia ar fi ușurat mult circuitul vaselor murdare pe coridoarele grădiniței. Ca să nu mai spunem că personalul de serviciu, acum în număr de 12 persoane, nu beneficiază nici în urma comasării de o încăpere potrivită pentru a se echipa, întrucât nu a fost acceptată mutarea bibliotecii școlii. Aceasta în timp ce în structura Școlii nr. 8 de pe str. Corbului n-au putut fi cedate biroul directorului, biroul directorului adjunct, secretariatul și mai ales fumoarul. În cazul mutării Școlii nr. 2, să fi fost la mijloc o afacere imobiliară? Comasarea Școlii nr. 2 cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” s-a lămurit relativ rapid. De trei ani, școala este structură a acestui colegiu, deci propriu-zis s-ar fi mutat cele opt clase în sediul colegiului, urmând ca spațiul rămas liber să fie cedat Seminarului Teologic. Directorul adjunct Stelian Marinescu ne-a declarat ieri că ar fi fost imposibilă această mutare din motive de spațiu. „Ar fi însemnat să desființăm opt laboratoare: de informatică, de chimie, de fizică, de biologie pentru a le transforma în săli de clasă. În normele ministerului scrie clar că aceste comasări pot fi făcute fără a fi afectată calitatea actului educațional. Mi se pare total aberant să dai afară copii dintr-o școală laică și să aduci un seminar teologic. Mai ales că la acest seminar se achită și niște taxe, deci îmi miroase cam a afacere imobiliară. Suntem un liceu cu tradiție, pe locul trei în plan național, motiv pentru care asociația de părinți a acționat Inspectoratul în instanță”. La Școala nr. 2, profesorul coordonator Carmen Roșiu ne-a declarat că în luna iunie reprezentanții părinților de la cele șapte clase din această școală au înaintat un memoriu la Inspectorat prin care motivau imposibilitatea omogenizării claselor primare și gimnaziale într-un flux liceal. „Nu ne-am fi putut izola sub nicio formă de liceeni, lucru foarte important în condițiile în care clasele primare au orele de 45 de minute și ar fi deranjat celelalte cursuri. Nu vrem să fim catalogați drept comozi, dar părinții și-au dorit pentru copiii lor să-și trăiască vârsta și să nu împrumute din «obiceiurile» de… liceu”. Întrebată dacă într-adevăr părinții de la Colegiul „Eminescu” au refuzat mutarea pe motiv de etnie romă, prof. Roșiu ne-a declarat că în fiecare clasă există câte trei-patru copii romi și destule cazuri sociale grave de școlari care au program impus de părinți pentru a cerși în intersecții, dar acesta nu este un motiv pentru a-i marginaliza sau a-i considera pedepsiții sorții. Cert este că Tribunalul Constanța, secția contencios administrativ, după cum afirma directorul Marinescu, a suspendat decizia ISJ Constanța de mutare a școlii în cadrul colegiului. În mediul rural e mare jale Dacă în municipiul Constanța, prin întrebuințarea celor mai diverse „pârghii” se poate împiedica o comasare, în mediul rural vor fi desființate zeci de instituții de învățământ. Pe de o parte pentru că nu au primit autorizația sanitară de funcționare, dar și pentru că au un număr mult prea mic de elevi ce învățau la simultan și dublu simultan. Așadar, din anul școlar 2010-2011 nu mai funcționează: Grădinițele cu orar normal Darabani, Vâlcele, Gura Dobrogei, Pădureni, Viroaga, Casicea, Ciobănița, IAS Nicolae Bălcescu, Tichilești, Rariștea, Vânători, școlile cu clasele I-IV Gura Dobrogei, Bugeac, Cheia, IAS Izvoru-Ciobănița, Gălbiori, Șiriu, Pădureni, Cetatea, Miorița, Căscioarele, Floriile, Casicea, Satu Nou (Oltina), Ciobănița, Izvoarele, Cuigiuc, Negrești, Nicolae Bălcescu, Sibioara, Nistorești, Ștefan cel Mare, Urluia, Vânători, IAS Mihail Kogălniceanu, Palazu Mic, Coroana și Școala cu clasele I-VIII Carasu. Și dacă în cazul profesorilor titulari, prof. Elena Buhaiev afirma, la un moment dat, că vor fi asigurate catedre în alte școli, prin înlocuirea suplinitorilor, în cazul elevilor care urmează să facă naveta, chinul zilnic de a merge la cursuri va fi incomen-surabil. Mai ales că toată această tevatură de la Inspectoratul Școlar cu numirea și înlocuirea „generalului” a împiedicat, printre multe altele, și ședința de distribuire a microbuzelor pe unități de învățământ în mediul rural. Ultima oră Elena Buhaiev și Cristina Merscic, inspectori generali adjuncți La închiderea ediției, surse din cadrul Ministerului Educației ne-au informat că astăzi urmează a fi numită în funcția de inspector general Aliss Andreescu, până ieri inspector de specialitate socio-umane. Prof. Andreescu va face echipă alături de fostul „general” prof. Elena Buhaiev și prof. Cristina Merscic, ambele în calitate de adjuncți. Pe adresa Prefecturii Constanța, însă, potrivit prefectului Claudiu Palaz, până aseară nu sosise niciun document oficial din partea Ministerului Educației.