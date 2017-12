Alexandru Arşinel, DUS DE URGENŢĂ LA SPITAL! Actorul a fost internat duminică

Alexandru Arșinel, DUS DE URGENȚĂ LA SPITAL! Actorul a fost internat duminică

Ştire online publicată Duminică, 10 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele nu se mai termină pentru Alexandru Arșinel, care pare că a ajuns la capătul puterilor! Actorul era oricum cu sănătatea în piuneze de mai mult timp, dar duminică a ajuns pe mâna medicilor pentru îngrijiri amănunțite. El este internat la Spitalul Universitar de Urgență, după ce săptămâna trecută s-a aflat în plin turneu, în Spania.Și-a pierdut partenera de scenă pe Stela Popescu, dar și pe colega de teatru, Cristina Stamate. Cele două decese au căzut ca un trăsnet pentru Alexandru Arșinel (79 de ani), care a ajuns la pat, copleșit de necazuri. Alexandru Arșinel a fost dus de urgență la Spitalul Municipal de către familie și a fost supus unor investigații la camera de gardă, potrivit reporterilor Observator.Actorul are probleme de sănătate mai vechi, care pe fondul supărărilor și al oboselii acumulate la turneul din Spania, par că s-au acutizat. Duminică, maestrul a avut nevoie de îngrijirile medicilor de la Spitalul Universitar de Urgență, care l-au internat pentru a-l avea sub supraveghere atentă.Alexandru Arșinel are la activ un transplant de rinichi și cinci operații la coloană. Cu toate astea, a urcat pe scenă cu multă poftă de viață atât în turnee, cât și la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, pe care de altfel îl manageriază, transmite Click.ro.