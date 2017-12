Alexandru Arșinel: Cel mai urât an din viața mea

Ştire online publicată Vineri, 29 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

2017 a fost an de doliu pentu marele actor. Lui Alexandru Arșinel (78 de ani) i-au dispărut zâmbetul și verva de odinioară din cauza necazurilor.Soția sa, Marilena, este imobilizată într-un scaun cu rotile, după ce în toamna lui 2016 a căzut pe scări, el a suferit recent un infarct, în plus și-a pierdut două bune prietene, pe Stela Popescu și pe Cristina Stamate.Într-un interviu pentru Click, Alexandru Arșinel a catalogat anul care stă să se încheie ca fiind ”cel mai urât an din viața mea. De câteva luni trec prin clipe destul de grele, din cauza evenimentelor triste care au avut loc unul după altul. La ceea ce aveam deja s-au adăugat și alte probleme personale, dar și ale colectivului. Aș vrea să nu se mai repete. Avem resurse să le depășim”, spune actorul.În ceea ce privește situația soției sale, Arșinel transmite că ”de vorbit vorbește, dar nu se mișcă, picioarele ei refuză să facă asta. E imobilizată, stă în fotoliu și o deplasăm doar așa. Avem ajutor, o femeie care stă permanent cu ea. Marilena se simte mai bine, cum să spun, cum se poate simți un om în situația ei. Suntem la Sinaia acum, am adus-o la aer curat”.Potrivit sursei citate, Arșinel își dorește pentru 2018 ”liniște și sănătate”.