Alegerile la Universitatea „Ovidius“ se încheie

4

THE RABBIT SPAGARUL

Daca Epure iese rector, in maxin 2 ani de zile va juca volei la Dinamo, if u no what i mean. El cere 3000 de lei profesorilor care vor gradatie de merit, cu toate ca unii dintre ei merita aceasta distinctie. Asta e crezul lui Danutz S.R.L.:"vrei bani? da-mi bani!" Aceste lucruri se vor afla la un moment dat, iar asa zisele institutii ale statului isi vor face datoria. El si ceilalti sclavi ai lui, care cred ca vor face pe dracu ghem daca vor fi alesi, o sa fie foarte dezamagiti. Maxim 2 ani ii dau. Epure, ai pregatit un pat in celula!!