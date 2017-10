Alegerile de la UMC sunt o afacere privată?

Ieri, în sala Senatului de la Universitatea Maritimă din Constanța a fost invitată și mass media să participe la ședința în care s-a votat decalarea alegerilor pentru Senat și consilii profesorale. Lucru îmbucurător la prima vedere, constatând transparența de care dă dovadă conducerea acestei instituții DE STAT.„Votul e al nostru, pentru noi”Din păcate, rectorul Cornel Panait invitase ziariștii pentru a-i trage de urechi asupra reflectării în presă a celor întâmplate la alegerile de vineri, 2 martie, când un post de televiziune și-a permis să intervieveze câțiva profesori. „Nefiind un concurs, procesul electoral este unul care se desfășoară în interiorul universității, cu participarea tuturor cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile. (…) Alegerea rectorului este un lucru care nu privește exteriorul, pentru că nu există filtre prin care noi să filtrăm. Problema este a noastră, a instituției, cum ne alegem: prin vot universal, direct, cu oameni din conducere. Excesul de atenție pe care procesul electoral de la Universitatea «Ovidius» l-a captat, cu toate bunele și relele, poate fi explicat prin numărul mare de profesori și poate că le era complicat să se întâlnească, așa încât au reușit să polarizeze atenția presei. La noi este un număr mic de cadre didactice, ne cunoaștem bine cu toți, ne vedem pe coridoare, în parcări, în săli și noi n-am dorit să deschidem procesul electoral către presă. Că presa dorește să aibă opinii ale unuia sau altuia care sunt sau nu sunt candidați este cu totul altă treabă. Noi, universitatea, nu! Nu cred că problemele, și este punctul meu strict de vedere, și disfuncționalitățile care apar trebuie soluționate în presă și prin presă”, a conchis prof. univ. dr. Panait. După care ne-a expus „povestea neromanțată” a celor întâmplate vineri, 2 martie, când au fost programate alegerile pentru Senat și consiliile profesorale și care au fost anulate „pentru că a fost mult voluntarism” (afirmă rectorul) din partea unei singure persoane, Corina Popescu, care a mobilizat studenții să participe la vot. Ieri am aflat că timp de două zile, sâmbătă și duminică, patru profesori au sunat 93 de oameni pentru a constata când e cel mai indicat să se decaleze alegerile. „Eu am simțit nevoia personal să știu care este părerea colegilor noștri referitor la data la care să se voteze!”, a afirmat rectorul Panait. Din fericire, supuse aprobării Senatului, așa cum este firesc, și nu prin manipulare telefonică, cele două variante, respectiv 6 martie sau în aceeași zi cu alegerea rectorului, respectiv 7 martie, senatorii au decis prima variantă. Dar aceasta pentru că cei șapte studenți din Senat au făcut departajarea, votul profesorilor fiind opt la opt. Așadar, astăzi vor avea loc, în intervalul orar 9 - 18, alegerile pentru Senat și consilii profesorale, iar mâine va fi ales rectorul dintre cei doi candidați: conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, decan al Facultății de Navigație și Transport Naval, și conf. dr. ing. Violeta Ciucur, secretar științific al Senatului UMC. „Am suferit de o naivitate impardonabilă”Ședința de Senat de ieri de la UMC nu a fost lipsită și de un episod care pare să ilustreze politica… pumnului în gură. Pentru toate cele întâmplate vineri, 2 martie, a fost incriminată o singură persoană, Corina Popescu, membră a comisiei electorale centrale, cea care se afirmă că ar fi mobilizat studenții să voteze. „Îmi asum în totalitate greșeala de vineri, dar asta nu înseamnă că îmi asum și calitatea de Acarul Păun sau țap ispășitor, fapt pentru care vreau să vă informez în mod corect”, a ținut să precizeze Popescu. Și a exemplificat cu emailul primit din partea conducerii UMC pe 20 ianuarie și care conținea trei documente atașate, puse și la dispoziția celor din sală, și care la Capitolul VI alineatele 3 și 4 justifică gestul său, dar și faptul că de atunci regulamentul a suferit modificări pe care comisia electorală nu le-a mai aflat. „Nu am transmis personal nicio invitație studenților care fac parte din consiliile profesorale, pentru a-i chema să vină să voteze. Conducerea ligii a fost anunțată să vină să voteze prin studentul membru în comisia electorală centrală. Nici un alt membru prezent în sala de vot, a comisiilor centrale sau a comisiilor din facultăți, nu s-a opus votului studenților (…) Am suferit de o naivitate impardonabilă de care la sfârșitul zilei de vineri mi-am promis că mă voi vindeca. Cei patru colegi ai mei care au sunat în aceste zile s-au folosit de numele meu drept unic responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat în ziua de vineri”.Rectorul a ripostat afirmând că acest punct de vedere nu poate anula toate celelalte discuții pe care le-au avut în sala 709, cu ceilalți colegi de față, când Popescu l-a întrebat dacă a făcut bine că a chemat studenții să voteze. „A ne dezice de ceea ce am făcut și am spus reprezintă o incapacitate de susținere morală a acțiunilor pe care le-ați avut. Ceea ce ai făcut astăzi nu este decât să speculezi niște fraze extrase din context”.Cert este că s-a creat o tensiune care ne-a demonstrat de ce Universitatea Maritimă din Constanța e bine să funcționeze pe principiul oalei cu capac, dar sub presiune, iar presa să scoată în evidență doar frumoasele proiecte și inițiative.Până una-alta, această instituție rămâne a statului și tot ceea ce se întâmplă acolo îi privește și pe constănțeni, fie doar și în calitate de foști, actuali sau viitori studenți de marină.