ALEGERI LA UMC, PENTRU FUNCŢIA DE RECTOR / VIOLETA CIUCUR ŞI-A RETRAS CANDIDATURA

2

era si timpul

Este pentru prima oara cand raspund unui comentariu in ziar desi acest lucuru nu il apreciez pentru ca ma adresez unor oameni care fiind sub anonimat vorbesc de obicei urat. Consider ca un comentariu in ziar cand il faci pentru a fi si credibil trebuie sa te semnezi. Atunci esti un om demn. In genunchi nu am stat niciodata si am decis sa imi retrag candidatura pentru ca este foarte urat ceea ce se intampla acum intr-o comunitate academica. Colegii nemultumiti se adreseaza presei folosind redactorii pentru defaimare si tribunalului pentru a rezolva probleme care se pot rezolva simplu, discutand fata in fata. Sunt minciuni, mizerii si metode primitive de intimidare.

Răspuns la: era si timpul

Adăugat de : mihai, 10 martie 2016

o poza in genunchi n-ati gasit?