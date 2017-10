Alegeri fără surprize-surprize la UMC. Al treilea mandat pentru Cornel Panait

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La Universitatea Maritimă din Constanța a avut loc vineri, un scrutin foarte liniștit și fără evenimente, mai ales că lucrurile au intrat deja pe un făgaș lipsit de surprize.Așadar, era previzibil că prof. univ. dr. ing. Cornel Panait va fi ales (a avut doar 14 voturi „împotrivă”) pentru a treia oară rector al Universității Maritime din Constanța, o frumoasă izbândă fix cu două săptămâni înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.„Nu am ce să caut într-un loc în care se construiește mizerie“Vineri dimineață, fostul rector prof. univ. dr. Violeta Ciucur, întrebată de ce a decis să renunțe la candidatură, a declarat: „A fost decizia mea și nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în presa locală. Am hotărât să mă retrag din cursă pentru că a apărut un articol defăimător la adresa mea și a familiei mele care mi-a dat senzația de vânat, de a-mi face rău. Ulterior m-am gândit că în cei patru ani de zile am încercat să fac atât de multe lucruri bune și anume: s-a îndeplinit planul managerial pentru care am candidat. Am deschis o filială acreditată în Kazahstan. Am organizat cursurile nigerienilor cu programe în limba engleză acreditate complet. Am acreditat toate programele de masterat și am acreditat, în final, universitatea din punct de vedere instituțional cu gradul înalt de încredere. Lucruri care mi-au dat o satisfacție foarte mare. Dar dezamăgirea oamenilor și modul acesta de a nu discuta aici, în universitate… Chiar și titlul articolului din «Cuget Liber» de astăzi «La vot va ieși, dar în instanță nu» mi-a amintit de ce am auzit în istorie, când eram copil «Voi nu mă vreți eu vă vreau». Lucrurile acestea pe mine mă mâhnesc și am zis că nu am ce să caut într-o astfel de arenă. Eu văd astfel de afirmații ca pe o amenințare. O comunitate academică de două sute și ceva de oameni aveam loc și săli în care să ne întâlnim și să stabilim prioritățile și până la urmă să votăm democratic. Nu am ce să caut într-un loc în care se construiește mizerie”, a mai adăugat fostul rector.„Candidatura domnului Panait nu este legală“Întrebat ce îi dorește contracandidatului său, conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, colegul incriminat de prof. Ciucur, a declarat: „Alegerile s-au desfășurat pe o metodologie care nu respectă legea, metodologia a fost modificată ilegal pe parcursul alegerilor, iar candidatura domnului Panait nu este legală. Deja am contestat metodologia la minister și candidatura în instanță și în funcție de decizia instanței și a ministerului văd două scenarii: dacă eu nu am dreptate cel mai probabil îmi voi da demisia din UMC, iar dacă eu am dreptate voi cere tuturor celor care au dus universitatea în această situație să-și asume public răspunderea”, a spus prof. Bătrînca.