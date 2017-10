„Alătură-te şi tu!”

„Alătură-te și tu!”

Mâine, de la ora 11, la Cityplex Constanța, va avea loc lansarea unei noi ediții „Let’s do it Romania!”. Campania de curățenie națională este programată în data de 24 septembrie, după succesul înregistrat în 2010, când peste 200.000 de voluntari au strâns în total 55.000 de saci de deșeuri în toate cele 41 de județe. În afara obiectivului evident, curățarea țării de deșeuri, proiectul are și o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației, în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător. „Let’s do it, România!” este proiectul tuturor celor care cred că în România se întâmplă și lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puțin: o singură zi, pentru o Românie curată. „Echipa înregistrată 4.041 a participat cu succes, în data de 25 septembrie, în zona Cheile Dobrogei și pe platoul Cheilor Dobrogei, de unde a adunat peste 20 de saci (cinci cu deșeuri menajere și 15 cu deșeuri reciclabile), cărați cu mușchi la șosea, de unde, cu ajutorul mașinilor, au fost transportați exact acolo unde stau gunoaiele, la groapa de gunoi”.