Al patrulea sezon „Teleșcoala” revine din 4 octombrie

Televiziunea Română va trece, de luni, 4 octombrie, la grila de toamnă, așa încât, pentru elevii care se pregătesc de examene, revine și sezonul patru al emisiunii „Teleşcoala”.De luni până vineri, vor fi predate cursuri pe tronsoanele orare 9:00-10:00 (clasa a VIII-a) și 15:00-16:00 (clasa a XII-a). Noutatea celui de-al patrulea sezon este că în fiecare dimineață de vineri sunt incluse în orar două cursuri de dirigenție. Temele abordate: cum ne pregătim pentru examene, conduită, managementul timpului, sau cum facem față provocărilor din pandemie.„Teleșcoala” este o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii ce vor susţine cursurile. Predarea se face după manualele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.În contextul în care în martie 2020 instituţiile de învăţământ din România au fost închise în urma crizei declanşate de epidemia de COVID-19, Televiziunea Română şi-a respectat misiunea sa publică şi le-a oferit elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, într-un timp foarte scurt, posibilitatea de a păstra, de luni până vineri, contactul cu principalele materii şcolare.„Teleşcoala” a venit şi în întâmpinarea elevilor care studiază în limbile minorităților naționale, incluzând în grila de programe a postului TVR 3, dar şi în cea a studiourilor teritoriale din Târgu-Mureş şi Cluj, lecţii şi în limba maghiară, conform programelor școlare. În plus, emisiunile au fost adaptate pentru a răspunde şi nevoilor persoanelor cu deficienţe de auz.Programul Teleşcoala oferă și în prezent elevilor ocazia de a păstra contactul cu disciplinele de studiu atât prin intermediul lecţiilor televizate, cât şi pe platforma online aducând un public tânăr nou la postul public de televiziune și plasează educaţia pe primele locuri în cadrul materialelor vizionate pe platforma TVR.„Ministerul Educației și Cercetării și TVR oferă, și în semestrul II, elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor naționale posibilitatea de a păstra contactul cu disciplinele de studiu prin intermediul emisiunii „Teleşcoala”, difuzată de luni până vineri. Într-o perioadă de relativă normalitate, programul contribuie la consolidarea cunoștințelor elevilor aflați în ani terminali și nu numai. Chiar dacă ne întoarcem în clasă, consider foare importantă continuarea acestui program, pentru că oferă încă o perspectivă asupra materiei și încă o sursă de pregătire.Venim, astfel, în sprijinul elevilor aflați în zone izolate și cu acces redus la internet. Dacă un singur copil, care nu are acces la internet, poate afla de la televizor despre sintaxa frazei, metoda substituției în sisteme de ecuații sau despre epitet, enumeraţie, cum să redactezi corect o scrisoare, un jurnal, consider că am făcut un pas important pentru pregătirea lui.Ceea ce trebuie să nu uităm este și faptul că acest program este bazat în întregime pe voluntariat, atât din partea profesorilor, cât și din partea specialiștilor din TVR. Le mulțumesc, astfel, că împreună reușim să oferim și pe această cale acces la educație”, a spus dl secretar de stat pentru învățământul preuniversitar Sorin Ion, coordonator „Teleșcoala”.