Al 33-lea preşedinte american

Al 33-lea președinte american

Miercuri, 19 octombrie, începând cu ora 11.30, Centrul American Corner Constanța, din Campusul Universității „Ovidius”, propune celor interesați de istoria Sta-telor Unite ale Americii o activitate cu tema „Harry S. Truman - the 33rd President of the United States”. Moderatorul acțiunii, Adelina Vartolomei, doctorand în cadrul Facultății de Litere, va oferi participanților mai multe informații despre fostul președinte american. Discuțiile pe tema istorică vor fi urmate de vizionarea filmului documentar „Happenstance” din colecția „The American President”. Oaspeții acestei acțiuni sunt elevii de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța, însoțiți de profesor limba engleza Valerica Vișan.