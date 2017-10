AIESEC şi Şcoala "Gheorghe Ţiţeica" educă pentru viitor

AIESEC și Școala "Gheorghe Țițeica" educă pentru viitor

AIESEC, cea mai mare organizație studențească din lume, prezentă în peste 126 de țări, derulează, în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, proiectul „Discover - a world without borders / Descoperă - o lume fără frontiere”, sub coordonarea prof. Cristina Lomnoșanu.La această activitate educativă non-formală, rezervată elevilor din ciclul primar și gimnazial, sunt implicate clasele a III-a până la a VIII-a, scopul principal al proiectului fiind dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, copiii simțindu-se conectați la realitatea mondială și devenind capabili să interacționeze eficient în societatea multiculturală în care trăiesc.10 voluntari sosiți din Serbia, Mexic, Albania, China, India, Thailanda, Brazilia, Grecia derulează, timp de 10 săptămâni, până pe 24 ianuarie, ateliere în care se dezbat teme de actualitate de către elevii mai mari sau în care jocul este la putere, pentru cei mai mici.Elevii au confecționat felicitări cu texte în limba engleză ori au redactat scrisori în care au povestit experiența sărbătorilor de iarnă românești, sub îndrumarea profesoarelor de limba engleză Adina Netedu și Dorina Țacu. De asemenea, momentul artistic a fost susținut de clasa a VI-a B, a cărei dirigintă, Emilia Cadâr, a mobilizat elevii pentru un recital ce a cuprins inclusiv momente instrumentale la vioară și flaut, în interpretarea lui David Suta.