Ai moştenit un tablou sau piese de artă vechi? Cine ţi le poate evalua fără să fii înşelat

Ai moștenit un tablou sau piese de artă vechi? Cine ți le poate evalua fără să fii înșelat

În momentul în care moșteniți tablouri sau alte piese de artă nu vă grăbiți să mergeți în primul boutique pentru a le comercializa. Indiferent că e vorba de o colecție întreagă sau doar de un singur tablou, piese de numismatică sau icoane informați-vă și găsiți un specialist care să vă confirme sau infirme dacă obiectul respectiv este sau nu de valoare, aparține sau nu unui pictor celebru sau este o simplă copie.Nu mulți sunt românii care moștenesc astfel de lucruri, dar cei care intră în posesia unor asemenea colecții trebuie să știe că în funcție de ceea ce dorește să facă cu ele are mai multe variante.La Constanța, Daniela Țurcanu Caruțiu este expert al Ministerului Culturii și Patrimoniului Cultural, în conservare, investigații fizico-chimice aplicate Patrimoniului Cultural Mobil. Un astfel de om vă poate confirma sau nu dacă tabloul dumneavoastră sau lucrarea de artă pe care o dețineți are sau nu valoare.„Eu aș sfătui o astfel de persoană, care intră în posesia unui tablou, să consulte un expert judiciar acreditat pentru opera de artă. De asemenea, poate consulta un expert al Ministerului Culturii acreditat pentru curentul artistic din care face parte tabloul”, a declarat Daniela Țurcanu Caruțiu. În același timp, persoana în cauză poate consulta un expert al Ministerului Culturii acreditat pentru investigații științifice aplicate operelor de artă, cum de aseme-nea poate să consulte un specialist, artist plastic sau un critic de artă, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici. Caruțiu a subli-niat că experții se găsesc trecuți nominal în Registrul Experților pentru Pa-trimoniu Cultural Mobil (R1) și Registrul Conservatorilor și Restauratorilor Acre-ditați (R2).Să nu spălați tablourile!Expertul Ministerului Culturii la Constanța spune că în nici un caz nu trebuie să se apuce să spele tablourile, să le șteargă de praf cu peria, să le „înfrumusețeze” pe motiv că sunt prea vechi sau să le repicteze pentru a completa stratul pictural care s-a desprins.„Eu aș merge mai departe și aș recomanda ca proprietarii unor astfel de colecții să nu se sfătuiască cu rudele, vecinii, prietenii sau să țină cont de ce au citit pe internet, atât timp cât nu au discernământ în acest domeniu extrem de complex și cu multe capcane. Orice mică intervenție poate aduce grave prejudicii lucrărilor de artă în general și le scade valoarea”, a subliniat Daniela Țurcanu Caruțiu.Constanța, orașul fără nicio casă de licitațieConstanța este orașul care nu are nicio casă de licitație. Acesta este și motivul pentru care drumul către cercetarea unei opere de artă este un pic mai greu. Motivul: probabil nu există cerere pe piață și nici amatori, consumatori de astfel de produse.Dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța, a declarat că oricine dorește un sfat se poate adresa specialiștilor celor trei muzee din Constanța. Fie că este vorba de piese de numismatică, fie icoane sau tablouri, constănțenii se pot adresa Muzeului de Artă, Muzeului de Artă Populară sau Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Oamenii pot obține un sfat, dacă trebuie să se „agite” în continuare sau nu pentru a-și valorifica moștenirea. Dr. D. Păuleanu spune că acest serviciu nu costă nimic și se face pe loc.„Este bine să vină la noi sau la colegii de la celelalte muzee pentru a ști dacă apucă drumul capitalei pentru cercetări ulterioare”, a afirmat dr. Doina Păuleanu.