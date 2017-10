Ai chiulit sau ai fumat în liceu? Pedeapsă: un bidon de... var lavabil!

Chiar dacă anul școlar doar ce a debutat, problemele cu care se confruntă profesorii constănțeni în relația cu elevii - și invers - nu sunt noi, doar că ajung să fie reclamate, sesizate și supuse atenției liderilor, și anume Asociației Elevilor Constănțeni, poate și din perspectiva reușitelor acestora.Nu mai departe de colectarea fon-dului școlii, care la fiecare început de an devine stresul părinților, elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” sau de la Liceul Teoretic „Traian” s-au plâns de sumele mari.În ultimul caz, spun că ar fi vorba de 100 lei pe an fondul școlii.Interesant ni s-a părut că au ajuns să reclame, spre exemplu, că la Liceul cu Program Sportiv, cei care sunt prinși că părăsesc incinta școlii sunt puși să aducă un bidon de… var lavabil.„Păi, dacă fondul școlii nu avem voie, că facem evaziune fiscală, absențe dacă mai punem multe o să ne trezim cu băncile goale, în consiliul de administrație al liceului am decis să modificăm regulamentul intern și să introducem acest gen de «pedepse»”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Andrei Szemerjai, directorul LPS.„Și trebuie să știți că am reușit, în această vară, cu bidoanele de 1 litru strânse de la elevii prinși fumând sau care ies din incinta școlii, să vopsim holurile de la cele trei etaje. Ce-i drept, elevii care și-au dat corijențele au fost «pedepsiți» la rândul lor, pentru că ei au avut de vopsit pereții în săptămâna cât au venit la pregătire. Dacă au plecat prin cartier și s-au întors bătuți de «sirienii» noștri, ne-am trezit cu reclamații de la părinți, că nu îi su-praveghem. Acum așteptăm și noi verdictul asociației pe liceu, dacă vor mai angaja sau nu o firmă de pază”, a mai adăugat același vechi manager.v v vO altă sesizare a fost legată de neefectuarea orelor de practică prevăzute în programă la Colegiul Tehnic Energetic. De la prof. Claudia Nițu, directorul acestei unități, am aflat că practica este programată pe parcursul întregului an școlar, cu precădere spre final, în semestrul al II-lea.„Doar elevii din clasele a XII-a efectuează practica la ENEL sau la CET, pentru că au peste 16 ani. Iar o parte din elevii de-a XI-a au efectuat anul trecut practica într-un parteneriat cu EUROVIAL. Poate că și cei care au reclamat și-ar fi dorit să nu mai dea la pilă sau să stea prin laboratoare, dar nu ne permit normativele”, a mai adăugat prof. Nițu, de altfel foarte fericită că primise de la ENEL oferte de angajare a absolvenților acestui liceu.O altă sesizare era legată de injuriile pe care le aduc profesorii elevilor de la Școala Gimnazială nr. 1 Viișoara. Nu am reușit să luăm legătura cu instituția, dar acest aspect este atât de comun și se întâmplă și la școli din municipiu, unde unii profesori mai vechi, care se apropie de pensionare sau… pe acolo, sunt mai „slobozi” la gură și le adresează copiilor tot felul de „pseudonime”. Nu mai de-parte de Școala nr. 24 „Ion Jalea”, unde una dintre profesoarele de muzică s-ar fi adresat elevilor de-a V-a cu apelativul „Măi idioților, proști ce sunteți!”. v v vȘi pentru că elevii riscă să suporte consecințele dacă își permit să le sesizeze profesorilor „derapajele”, așteptăm comentariile dvs. pertinente, în calitate de părinți, cu privire la problemele noului început de an școlar.