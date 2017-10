Agenda culturală

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul național de Operă și Balet „Oleg Danovski” 50 de ani de la înființarea Operei Constanța - sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 19 - „Liliacul“, de J.Strauss, sub bagheta lui Radu Ciorei. - vineri, 14 decembrie, de la ora 19 - „Concert de gală“, cu pagini celebre din opere, dirijor - Gheorghe Stanciu. Sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 19, premiera „Carmen“, de G. Bizet. Regia - Răsvana Cernat, scenografia - Eugenia Tărășescu Jianu, maestru cor - Adrian Stanache, coregrafia - Mihail Mototilov. Miercuri, 12 decembrie, ora 18, la Muzeul de Artă: „Seară camerală“ - cvintetul de suflători. Miercuri, 19 decembrie, de la ora 18, la Muzeul de Artă: „Concert de colinde”, oferit de corul teatrului. Joi, 20 decembrie, de la ora 18, Muzeul de Artă: „Recital de pian”, susținut de Simona Strugaru. Joi, 20 decembrie, ora 19, sala Teatrului: „Spectacol de folclor”. Vineri, 21 decembrie, ora 19, sala Teatrului: „Concert de Crăciun”, evoluează orchestra și corul teatrului. Sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19, la sala Teatrului: „Concert de Crăciun”, evoluează orchestra și corul teatrului. Teatrul de stat Constanța „8 femei” Duminică, 9 decembrie, de la ora 18.30 - comedia „8 femei“, de Robert Thomas, cu actrițele Teodora Mareș, Diana Cheregi, Cristian Oprean, Dana Dumitrescu, Loredana Marilena Luca, Nicoleta Lefter, Turchian Nasurla, Gebriela Belu. Regia - Răsvana Cernat, scenografia - Alina Pușcașu. Concert Vasile Șeicaru Luni, 10 decembrie, de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța și Cluburile Rotary dobrogene prezintă pe Vasile Șeicaru în „Concert de Crăciun“. „Măscăriciul“, cu Mălăele Marți, 11 decembrie, de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța, Centrul Cultural Mangalia și Cluburile Rotary dobrogene prezintă „Măscăriciul“, după Cehov, cu Horațiu Mălăele și Nicolae Urs. Spectacole Casa de Cultură a Sindicatelor „Sorry” În regia lui Yuriy Kordonskiy și scenografia Ninei Brumușilă, „Sorry” este o tulburătoare poveste de dragoste, o reîntâlnire după 20 de ani, în care speranțele și deziluziile lasă loc unui dialog de un dramatism consistent, într-o Rusie ce anulează orice formă de libertate. Evoluează actorii Ion Caramitru și Mariana Mihuț, cea care a primit pentru acest rol, pentru a treia oară în carieră, premiul Uniter pentru cea mai bună actriță la Gala Uniter 2005. Spectacolul se va juca în premieră la Constanța, pe data de 7 decembrie, de la ora 19, pe scena casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. Prețul biletelor este de 30 și 40 lei, în funcție de locul în sală. „Christmas with Smokie” „Christmas with Smokie” este programat pe data de 17 decembrie, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Constănțenii au ocazia să vadă una dintre cele mai longevive trupe - Smokie. Spectacolul de la Constanța face parte dintr-un turneu care cuprinde Bucureștiul, pe 16 decembrie, și Brașovul, pe 18 decembrie. Dacă v-a plăcut „Living Next door to Alice”, nu ar trebui să ratați evenimentul. „Johann Strauss Ensemble” În data de 18 decembrie, de la ora 19. Spiritul vienez al Crăciunului va fi adus de Johann Strauss Ensemble. Prețul biletelor variază între 80 și 100 lei și s-au pus deja în vânzare. Johann Strauss Ensemble a fost fondat în 1985 de către muzicienii din Bruckner Orchesters Linz. În afara concertelor ce pot fi comparate cu celebrul „Neujahrskonzert”, din Viena, ansamblul a devenit popular grație spiritului în care apare pe scenă, un spirit tipic Strauss, cu un singur lider. Repertoriul ansamblului conține lucrări de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Dvorak, precum și toate lucrările familiei Strauss. Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” - 6 decembrie, ora 12, la Campus: vernisajul salonului Studențesc de iarnă - 7 decembrie, ora 17, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ - concert dedicat Crăciunului, „Domnul Sfânt când s-a născut“ - 17 decembrie, ora 18, la Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ - Concert de colinde, susținut de Corul „Villanella“ al Universității „Ovidius“. Muzeul de Artă Constanța Artă plastică americană Robert Gravelin, din SUA, a deschis, pe data de 5 decembrie, la Muzeul de Artă Constanța, o expoziție de pictură. Artistul locuiește în România din anul 2006, activitatea sa fiind complexă - muzician, compozitor și profesor la Harrisonburg, Virginia. A mai lucrat în Mexic și Palestina, unde s-a perfecționat în arta plastică. Expoziția va rămâne pe simezele muzeului până pe data de 13 ianuarie. Teatrul pentru copii și tineret Constanța Spectacole susținute în Orășelul Copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă Joi 6.12.2007: - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb“ Vineri 7.12.2007 - Ora 18.00 - „Anotimpuri cu povești“ Sâmbătă 8.12.2007 - Ora 18.00 - „Fata babei și fata moșneagului“ Duminică 12.2007 - Ora 18.00 - „Scufița roșie“ Marți 11.12.2007 - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb“ Miercuri 12.12.2007 - Ora 18.00 - „Iată vin colindători“ Joi 13.12.2007 - Ora 18.00 - „Scufița roșie“ Vineri 14.12.2007 - Ora 18.00 - „Fata babei și fata moșneagului“ Sâmbătă 15.12.2007 - Ora 18.00 - „Anotimpuri cu povești“ Duminică 16.12.2007 - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb” Marți 18.12.2007 - Ora 18.00 - „Iată vin colindători“ Miercuri 19.12.2007 - Ora 18.00 - „Scufița roșie“ Joi 20.2007 - Ora 18.00 - „Iată vin colindători“ Vineri 21.12.2007 - Ora 18.00 - „Fata babei și fata moșneagului“ Sâmbătă 22.12.2007 - Ora 18.00 - „Anotimpuri cu povești“ Duminică 23.12.2007 - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb“.