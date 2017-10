Agenda culturală

Integrala Joseph Haydn Pianistul Andrei Deleanu continuă, în această seară, de la ora 19, la sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, prezentarea intregralei sonatelor pentru pian, de Joseph Haydn, partea a VI-a. Premieră - „Scaiul“, de Georges Feydeau Teatrul de Stat Constanța prezintă sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 18.30, premiera spectacolului „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia lui Ion Lucian. Din distribuție fac parte actorii Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Marilena Luca, Gabriela Belu, Dan Zorilă, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu ș.a. Decorurile sunt realizate de Mihai Madescu, iar costumele de Luana Dragoescu. Următoarea reprezentație a spectacolului este programată pentru duminică, 18 noiembrie, de la ora 18.30. Balet al Operei Naționale din Kiev Opera Națională din Kiev va prezenta pe 16 noiembrie, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, spectacolul de balet „Frumoasa din pădurea adormită”, de Ceaikovski, în coregrafia lui Marius Petipa. Biletele costă 50 și 60 de lei. „Traviata“ Duminică, 18 noiembrie, de la ora 19, la sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” este programat spectacolul de operă „Traviata”, de G. Verdi, sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat. Soliști: Elena Rotari, Doru Iftene, Ioan Ardelean, Lucia Mihalache, Ciprian Done, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin, Iulian Bratu ș.a. Expoziție la „Amfora“ Galeriile „Amfora“ găzduiesc pe data de 15 noiembrie, de la ora 17, vernisajul expoziției de goblen „Armonii”, realizată de membrii Asociației Artiștilor Plastici „Amfora“. Expoziția va fi prezentată de Florica Cruceru, iar lucrările vor rămâne pe simezele „Amfora“ până pe data de 30 noiembrie.