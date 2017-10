Agenda culturală

„Cazacii zburători" se dau în spectacol la Constanța Ansamblul de dans „Cossacks of Russia", unul dintre cele mai cunoscute grupuri de dansatori din Rusia, va oferi un spectacol astăzi, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Spectacolul va fi susținut de o trupă formată din 50 de artiști și se vrea a fi o epopee cazacească despre fapte de glorie și povești de dragoste. După spectacole susținute în Spania, Portugalia, Grecia, fosta Iugoslavie și Marea Britanie, ansamblul a căpătat recunoaștere la nivel european, iar dansatorii au primit numele de „Cazacii zburători" datorită performanțelor artistice.Trupa „Cossacks of Russia" a fost formată în 1990, iar debutul oficial a avut loc pe principala scenă moscovită, la teatrul „Russia", în octombrie 1991, fiind unul dintre cele mai respectate și premiate grupuri de dansatori din Rusia. Spectacole pentru copii Repertoriul din această săptămână al Teatrului pentru copii și tineret Constanța cuprinde următoarele spectacole: marți, 6 noiembrie, de la ora 10 - „Cenușăreasa", miercuri, 7 noiembrie, de la ora 11 - „Fata babei și fata moșneagului", joi, 8 noiembrie, ora 10 - „Motanul încălțat", duminică, 11 noiembrie, de la ora 11 - „Dumbrava minunată".