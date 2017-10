Agenda culturală

Beligan, Moraru și Dinică vin în noiembrie la Constanța "Take, Ianke și Cadâr” revin la Constanța în aceeași distribuție de marcă: Radu Beligan, Marin Moraru și Gheorghe Dinică. Li se alătură Valentin Uritescu, Silvia Năstase, Monica Davidescu și Mihai Călin. Piesa a mai fost jucată la Constanța în cursul anului trecut, cu un mare succes la public. De această dată, spectacolul este programat pe data de 4 noiembrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Prețul unui bilet este de 50 lei. Lansată în premieră în toamna anului 2001 și programată frecvent, creația maestrului Grigore Gonța, în decorurile lui Mihai Mădescu, s-a bucurat de un excepțional succes, jucându-se cu săli arhipline, reacții vii de apreciere la scenă deschisă și cu aplauze furtunoase la final. În limbajul cifrelor - cele 129 de reprezentații, în răstimp de trei stagiuni, au fost urmărite de 113.733 de spectatori și au adus încasări de aproape 10 miliarde de lei. Concert de Halloween Astăzi, 26 octombrie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ prezintă un „Concert de Halloween”, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei. Solistul serii va fi Lucia Mihalache, iar programul cuprinde lucrările uvertura la opera „Freischutz”, de Weber, „Amorul vrăjit”, de De Falla, „Ucenicul vrăjitor”, de Dukas. Își dă concursul orchestra teatrului. „Nunta lui Figaro” Sâmbătă, 27 octombrie, de la ora 19, pe scena Operei, este programat spectacolul „Nunta lui Figaro”, de W. A. Mozart, cu numeroase debuturi - Ionela Duma, Roxana Bageac, Magda Marcu și Marius Iftene. Din distribuție mai fac parte soliștii Ștefan Popov, din București, Răzvan Georgescu, din Brașov, Claudia Codreanu, Constantin Acsinte, Ciprian Done ș.a. Dirijor - Radu Ciorei. „Vrăjitoarele din Salem” Iar Teatrul de Stat Constanța prezintă duminică, 28 octombrie, de la ora 18.30, o nouă reprezentație a spectacolului „Vrăjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, în regia lui Gordon Edelstein și în scenografia lui Nic Ularu. Evoluează Vasile Cojocaru, Elena Pahonțu, Caroline Gombe, Florina Bulgaru, Mariana Milaș, Cristina Oprean, Dumitru Caramitru, Claudia Fortan, Laura Bilic, Iulian Enache ș.a. Expoziție la Mangalia Galeria de Artă din cadrul centrului de Afaceri „Marea Neagră” Mangalia găzduiește, de sâmbătă, expoziția de pictură și grafică „Pe valurile vieții”, a artistului plastic Karl - Robert Perko. Un român reîntors acasă și care dorește să încânte publicul interesat cu lucrările realizate de-a lungul călătoriilor sale. 