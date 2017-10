Agenda culturală

Violoncelista Laura Buruiană, în concert, la Constanța Vineri, 12 octombrie, de la ora 19, la sala Teatrului, se va desfășura un concert simfonic sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat; solista concertului este Laura Buruiană, un fericit exemplu al succesului pe care școala interpretativă românească îl repurtează în centre muzicale de renume, precum Washington, New York, Milano, Berlin, Leipzig sau Amsterdam. Laura Buruiană a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică, la clasa maestrului Marin Cazacu, și cursuri de perfecționare cu Franz Helmerson, Radu Aldulescu, Cătălin Ilea și Vladimir Orlov. Ea este câștigătoarea unor premii importante la concursurile internaționale de la Helsinki, Leipzig, „Jeunesses musicales" de la București și „Young Concert Artists" de la New York. Faptul că până la 27 de ani a avut ocazia de a cânta la Kennedy Center, „Kaufmann Hall", din New York, Gardner Museum Boston, în Franța, în Germania (la Expo Hannover, Konzerthaus Berlin, „Young Euro Classic Festival", Usedom Musikfestival, Leipzig, Saarbrucken, Halle), în Grecia, Italia (Festivalul de la Spoleto, Milano, Roma), Olanda (în seria „New Masters on Tour", Amsterdam), Spania îi conferă o dezinvoltură în abordarea actului artistic pe care nu o întâlnim la prea mulți instrumentiști români din generația ei. Programul concertului solistei de la Constanța cuprinde lucrarea lui A. Dvorak - „Concertul pentru violoncel și orchestră în mi minor" și Simfonia „Manfred", de P. I. Ceaikovski. „Văduva veselă" Sâmbătă, 13 octombrie, de la ora 19, la sala Teatrului, este programată o nouă reprezentație a spectacolului de operă „Văduva veselă", sub bagheta lui Lucian Vlădescu, din București. Din distribuție: Daniela Vlădescu, Ștefan Popov, Bogdan Caragea, Constantin Acsinte, Mădălina Diaconescu, Ciprian Dobre, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin ș.a.