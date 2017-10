Agenda culturală

Vernisaj la Muzeul de Artă - Ana Ilfoveanu Astăzi, de la ora 17, la Muzeul de Artă Constanța, se va deschide expoziția „Un altfel de portret”, realizată de Ana Ruxandra Ilfoveanu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Artista a conceput, în cele trei decenii de creație, peste 16 expoziții personale, iar după anul 2000 s-a manifestat pe simeze cu mai mult de o expoziție pe an. Este cunoscută drept o pictoriță cu suflu expresionist și o prolifică desenatoare în tușuri. Spectacol la Constanța al baletului din Kiev În această seară, de la ora 20, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, vor evolua prim-soliștii Teatrului Academic de Operă și Balet din Kiev. Programul cuprinde „Frumoasa din pădurea adormită” (actul I), „Spărgătorul de nuci” (actul II) , „Carmen” (actul II) și „Lacul lebedelor”, în regia și coregrafia lui Viktor Litvov. Artiștii ucraineni nu sunt vedetele cele mai mari ale Teatrului Academic de Operă și Balet din Kiev, dar vor încerca să demonstreze și constănțenilor că școala rusă de balet nu are concurență, așa cum au făcut-o și în celelalte orașe ale României în care au fost.Vernisaj la Muzeul de Artă - Ana Ilfoveanu Astăzi, de la ora 17, la Muzeul de Artă Constanța, se va deschide expoziția „Un altfel de portret”, realizată de Ana Ruxandra Ilfoveanu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Artista a conceput, în cele trei decenii de creație, peste 16 expoziții personale, iar după anul 2000 s-a manifestat pe simeze cu mai mult de o expoziție pe an. Este cunoscută drept o pictoriță cu suflu expresionist și o prolifică desenatoare în tușuri. Spectacol la Constanța al baletului din Kiev În această seară, de la ora 20, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, vor evolua prim-soliștii Teatrului Academic de Operă și Balet din Kiev. Programul cuprinde „Frumoasa din pădurea adormită” (actul I), „Spărgătorul de nuci” (actul II) , „Carmen” (actul II) și „Lacul lebedelor”, în regia și coregrafia lui Viktor Litvov. Artiștii ucraineni nu sunt vedetele cele mai mari ale Teatrului Academic de Operă și Balet din Kiev, dar vor încerca să demonstreze și constănțenilor că școala rusă de balet nu are concurență, așa cum au făcut-o și în celelalte orașe ale României în care au fost.