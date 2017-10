Agenda culturală

Premieră la Operă Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului Constanța continuă, în această săptămână, cu următoarele spectacole: - miercuri, 21 mai, de la ora 19, are loc premiera „Lysistrata”, în regia lui Ștefan Neagrău și în scenografia Eugeniei Tărășescu Jianu. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, evoluează soliștii Stela Sârbu, Daniela Vlădescu, Mădălina Diaconescu, Daiana Gavrilescu, Garofița Hudema, Elena Rotari, Lucia Mihalache, Silvia Simionescu, Doru Iftene, Paul Lăzărescu, Valentino Tiron și Anton Zidaru - București ș.a. - vineri, 23 mai, de la ora 18, la Muzeul de Artă - „Tineri artiști în concert”, în evoluția studenților claselor de canto din cadrul Facultății de Arte a Universității „Ovidius”, coordonați de prof. univ. dr. Florența Marinescu și asist. univ. drd. Radu Făgărășan. La pian acompaniază lect. univ. drd. Gabriela Oprea, lect. univ. drd. Nejla Ionescu. - duminică, 25 mai, de la ora 19, la sala Teatrului - „Aida”, de Verdi, sub bagheta dirijorului Emil Maxim, din București. Soliști: Carmen Gurban, din Cluj, Patrizio Ha, din Coreea de Sud, Liliana Lavric, din Chișinău, Gheorghe Mogoșanu, din Cluj, Pompeiu Hărășteanu, din București, Constantin Acsinte, Elena Rotari și Doru Iftene. Spectacole pentru copii Iar Teatrul pentru copii și tineret Constanța oferă micilor spectatori reprezentațiile: astăzi, 20 mai, de la ora 10.30 - „Califul barză” (adresat categoriei de vârstă 4 - 12 ani); joi, 22 mai, de la ora 10 - „Fata babei și fata moșneagului”; duminică, 25 mai, de la ora 11 și de la ora 12.15 - „Pecetea fermecată” (6 - 12 ani), iar de la ora 16, în Țara Piticilor - „Magia circului” (3 - 10 ani).