Agenda culturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Simpozion dedicat lui Publius Ovidius Naso La Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va avea loc sâmbătă, de la ora 11, simpozionul „2000 de ani, Publius Ovidius Naso - poet exilat la Tomis”, în prezentarea profesorului Eugen E. Ungerer din Stuttgart - Germania. „Pană de automobil” Teatrul de Stat Constanța a programat, pentru acest week-end, sâmbătă, 17 mai, de la ora 19, recenta premieră „Pană de automobil”, în regia lui Sorin Militaru. Iar duminică, 18 mai, de la ora 19, are loc comedia „Scaiul”, în regia lui Ion Lucian. Spectacol pentru copii Teatrul pentru copii și tineret Constanța prezintă duminică, 18 mai, de la ora 11, spectacolul interactiv „O călătorie cu surprize”, în regia Anetei Forna Christu, spectacol adresat categoriei de vârstă 3 - 10 ani. Premieră - „Lysistrata” În cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului Constanța, miercuri, 21 mai, de la ora 19, are loc premiera „Lysistrata”, în regia lui Ștefan Neagrău și în scenografia Eugeniei Tărășescu Jianu. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, evoluează soliștii Stela Sârbu, Daniela Vlădescu, Mădălina Diaconescu, Daiana Gavrilescu, Garofița Hudema, Elena Rotari, Lucia Mihalache, Silvia Simionescu, Doru Iftene, Paul Lăzărescu, Valentino Tiron și Anton Zidaru - București ș.a. Angela Similea cântă luni, la Constanța Angela Similea împreună cu Ovidiu Komornyik prezintă luni, 19 mai, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, proiectul muzical „De dragul tău”. Angela Similea a revenit pe scena muzicii după 10 ani de absență în anul 2005, cu albumul „Lumea mea”, realizat în colaborare tot cu Ovidiu Komornyik.