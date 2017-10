Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Traviata” și un concert liric, la Operă Sub genericul „Sărbătoare luminată”, Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă astăzi, 18 aprilie, de la ora 19, un spectacol liric dedicat sărbătorilor pascale, în interpretarea soliștilor Anton Niculescu, din Brașov, Roxana Cetali, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru și Pompeiu Hărășteanu, din București. Programul cuprinde „Concertul pentru violoncel și orchestră în Mi bemol major”, de Boccherini, și „Requiem”, de Mozart. Dirijor - Răsvan Cernat. Iar sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 19, la sala Teatrului, are loc spectacolul de operă „Traviata”, de G. Verdi, sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu și în interpretarea soliștilor Setsuko Iizuka, din Japonia, Doru Iftene, Ionuț Pascu, Madeleine Pascu, Ciprian Done, Cătălin Țoronpoc, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Ionela Duma și Marius Eftimie. Comedii în week-end Sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 19, Teatrul de Stat prezintă comedia „Scaiul”, de Georges Feydeau, reprezentație din cadrul programului „Artiști pentru artiști” inițiat de UNITER; iar duminică, 20 aprilie, de ora 19, comedia „Luna de miere”, de Gabriel Barylli. Spectacole pentru copii Repertoriul din acest sfârșit de săptămână al Teatrului pentru copii și tineret Constanța cuprinde duminică, 20 aprilie, în două reprezentanții, de la orele 11 și 12.15, spectacolul cu păpuși „Fata babei și fata moșneagului”, după Ion Creangă. Spectacolul este adresat categoriei de vârstă 3 - 10 ani.