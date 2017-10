Agenda culturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” - Vineri, 4 aprilie, de la ora 19, pe scena lirică constănțeană are loc spectacolul „Concert de concerte”, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei și în interpretarea soliștilor Ghiorghiță Tănase, Sorin Jugănaru, Benoni Bolea și Mitică Feraru. În program: „Concertul pentru violoncel și orchestră în Re major”, de Haydn, „Concertul pentru clarinet, fagot și orchestră”, de Stamitz și „Anotimpurile”, de Vivaldi. - Duminică, 6 aprilie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă spectacolul de operă „Văduva veselă”, de Fr. Lehar, sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu, din București. În distribuție: Daniela Vlădescu, Stefan Popov și Bogdan Caragea, din București, Constantin Acsinte, Mădălina Diaconescu, Ciprian Done, Iulian Bratu, Cătălin Șoropoc, Daiana Gavrilescu, Laurențiu Severin, George Ionescu, Gabriela Dobre ș.a. Teatrul de Stat Constanța - Vineri, 4 aprilie, comedia polițistă „8 femei”, de Robert Thomas, în regia Răsvanei Cernat și în interpretarea actrițelor Teodora Mareș, Diana Cheregi, Cristina Oprean, Dana Dumitrescu, Loredana Marilena Luca, Nicoleta Lefter, Turchian Nasurla, Gabriela Belu. - Duminică, 6 aprilie, de la ora 19, comedia „Luna de miere”, de Gabriel Barylli, în interpretarea actrițelor Georgiana Mazilescu, Luiza Martinescu și Dana Dumitrescu, piesă în regia lui Daniel Felsner. Muzeul de Artă Constanța - Un bogat program expozițional propune Muzeul de Artă Constanța pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, de pe data de 4 aprilie, se deschide expoziția „Peisajul dincolo de peisaj”, semnată de Anca Floriana Deaconu. Este membră a Filialei Constanța a UAP din 2005, la Constanța desfășurându-și și activitatea didactică, însă expozițiile sale au putut fi admirate și pe importante simeze din țară. Anca Deaconu se distinge prin maniera dezinvoltă cu care își dezvoltă un cod personal de comunicare vizuală, noua sa expoziție fiind o invitație în lumea culorilor și a mesajelor de dincolo de pânza tablourilor. - Iar pe data de 5 aprilie, Tudor Mirescu deschide expoziția „Constanța de ieri și de azi”. Tânărul artist plastic se află pe simeze la scurt timp după prima sa expoziție personală, prezentată tot la Muzeul de Artă Constanța - „Sub soarele Andaluziei și al Tangerului. Cele peste 40 de tablouri au avut ca temă tentația sudului, a lumii și luminii mediteraneene, noua sa expoziție fiind dedicată, însă, istoriei și prezentului orașului Constanța. Teatrul pentru copii și tineret Constanța Repertoriul din această săptămână al teatrului cuprinde spectacolele: - „Motanul încălțat” (6 - 12 ani) - miercuri, 2 aprilie, de la ora 10 - „Anotimpuri cu povești” (3 - 8 ani) - joi, 3 aprilie, de la ora 10.30 - „Califu barză” (4 - 12 ani) - vineri, 4 aprilie, de la ora 10 și duminică, de la orele 11.15 și 12.15. Recital Helsinki Brass Quintet Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța găzduiește marți, 8 aprilie, de la ora 18, un recital Helsinki Brass Quintet, în organizarea Ambasadei Finlandei la București. În program, lucrări ale compozitorilor Jean Sibelius, George Enescu, Leonard Bernstein, Victor Evald, Tomi Raisanen, Timo Forsstrom ș.a. Cercuri de lectură și expoziții Agenda culturală din luna aprilie a Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța cuprinde următoarele acțiuni: cercul de lectură „David Copperfield” - lectură model, vizionare de film - 8 aprilie; „Lectura - modalitate directă de comunicare” - 10 aprilie; „Miracolul sărbătorii pascale” - tradiții, expoziție de desene - 17 aprilie; „Primăvara” - sesiuni de lectură în cadrul Cercului „Priza de litere” - pe 17 aprilie; „O poveste de Paște de Passionaria Stoicescu” - comentarii, lectură model - 22 aprilie; „Paștele” - sesiuni de lectură în cadrul Cercului „Priza de lectură” - 24 aprilie. Acțiunile sunt completate cu expoziții de carte aniversare, printre care Ziua bibliotecarilor, a cărților și a drepturilor de autor, 165 de ani de la nașterea prozatorului Henry James, 160 de ani de la nașterea prozatorului Calistrat Hogaș, 125 de ani de la nașterea prozatorului Jaroslav Hasek.