Agenda culturală

„Concert de concerte” Vineri, 4 aprilie, de la ora 19, pe scena lirică constănțeană, are loc spectacolul „Concert de concerte”, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei și în interpretarea soliștilor Ghiorghiță Tănase, Sorin Jugănaru, Benoni Bolea și Mitică Feraru. În program: „Concertul pentru violoncel și orchestră în Re major”, de Haydn, „Concertul pentru clarinet, fagot și orchestră”, de Stamitz, și „Anotimpurile”, de Vivaldi. „Văduva veselă” Duminică, 6 aprilie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă spectacolul de operă „Văduva veselă”, de Fr. Lehar, sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu, din București. În distribuție: Daniela Vlădescu, Stefan Popov și Bogdan Caragea, din București, Constantin Acsinte, Mădălina Diaconescu, Ciprian Done, Iulian Bratu, Cătălin Șoropoc, Daiana Gavrilescu, Laurențiu Severin, George Ionescu, Gabriela Dobre ș.a. Comedii la Teatrul de Stat Repertoriul din această săptămână al Teatrului de Stat Constanța cuprinde următoarele spectacole: vineri, 4 aprilie, comedia polițistă „8 femei”, de Robert Thomas, în regia Răsvanei Cernat și în interpretarea actrițelor Teodora Mareș, Diana Cheregi, Cristina Oprean, Dana Dumitrescu, Loredana Marilena Luca, Nicoleta Lefter, Turchian Nasurla, Gabriela Belu; iar duminică, 6 aprilie, de la ora 19, comedia „Luna de miere”, de Gabriel Barylli, în interpretarea actrițelor Georgiana Mazilescu, Luiza Martinescu și Dana Dumitrescu, piesă în regia lui Daniel Felsner.