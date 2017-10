Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 08 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța - Teatrul de Operă și Balet Kiev prezintă, pe data de 10 februarie, de la ora 19, spectacolul de balet „Spărgătorul de nuci”, prețul biletelor variind între 60 și 80 de lei. Evoluează prim-soliștii Natalia Lazebnikova, Kristyn Balabanova, Evgenii Logunov și Andry Gyra. Coregrafia este realizată de V. Kovtun. - Pe data de 12 februarie, Teatrul Mic prezintă spectacolul regizoarei Cătălina Buzoianu „Cum gândește Amy“, cu actorii Cătălin Babliuc, Simona Popescu, Tatiana Iekel, Luminița Constantiniu, iar din greii teatrului românesc - Valeria Seciu și Mihai Dinvale. Potrivit prezentării spectacolului de pe site-ul Teatrului Mic, piesa a fost făcută special pentru actrița Valeria Seciu, care își dorea să joace rolul actriței Esme. Prețul biletelor la acest spectacol variază între 40 și 60 de lei, în funcție de locul ocupat în sală. - Pe data de 19 februarie, revin la Constanța Florin Piersic și Emilia Popescu, într-un spectacol de Radu Beligan, „Străini în noapte“. Este vorba despre o comedie romantică prezentată în premieră în România anul trecut, după ce a fost jucată în 2004, cu succes, de Alain Delon și Astrid Veillon la Paris și în turnee în Franța și alte țări din Europa. Este, totodată, o comedie cu răsturnări de situație, despre seducție, minciună și timpul care ne transformă. Prețul biletului la acest spectacol este de 5 lei. Teatrul de Stat Constanța - Vineri, 8 februarie, de la ora 18.30, Teatrul de Stat Constanța prezintă premiera spectacolului „Luna de miere”, de Gabriel Barylli, în regia lui Dan Stoica, cu Dana Dumitrescu (Barbara Wenger), Georgiana Mazilescu (Christine Kowalsky) și Luiza Martinescu (Linda Rosenbaum). Scenografia - Rodica Arghir. - Duminică, 10 februarie, de la ora 18.30 - „Luna de miere”, de Gabriel Barylli. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” - Vineri, 8 februarie, de la ora 19, pe scena lirică, are loc o nouă reprezentație a spectacolului de operă „Don Giovani”, de Mozart, cu soliștii Ion Ardelean, Roxana Cetali, Stela Sârbu, Orest Pâslariu (din București), Ciprian Done, Mădălina Diaconescu, Laurențiu Severin, Pompeiu Hărășteanu (din București). Dirijor - Răsvan Cernat. - Duminică, 10 februarie, de la ora 19, spectacolul „Tosca“, de Puccini, sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu și în evoluția soliștilor Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Ștefan Ignat (din București), Orest Pâslariu (din București), Constantin Acsinte, Florian Ioniță, Iulian Bratu, Marius Eftimie și Mihalela Ionescu. Teatrul pentru copii și Tineret Constanța - Duminică, 10 februarie, de la ora 11, Teatrul pentru copii și tineret Constanța prezintă spectacolul „Albă ca zăpada“, după Frații Grimm, în regia și scenariul lui Bogdan Drăgulescu, piesă adresată categoriei de vârstă 4 - 12 ani. Muzeul de Artă Constanța - Expoziție de fotografie semnată de Constantin Grigoruță, membru al UAP Constanța, și Incze Domokos, organizator al Bienalei Internaționale de artă fotografică din Miercurea Ciuc. Expoziția reunește o serie de fotografii realizate într-o tehnică specială, aflată la granița cu artele plastice. Peisaje, natură statică vor fi prezentate publicului constănțean. - S-a deschis expoziția „In the Blood/Legături de Sânge“ - un prim pas spre o necesară reașezare a lui G. M. Cantacuzino - pictorul, supranumit „cronicarul spiritualității românești“, în spațiul cultural românesc.„Este o inedită expoziție, gândită la nivel conceptual ca un dialog al lucrărilor Ilinca și G. M. Cantacuzino, o încercare de a-l redescoperi pe G.M. - pictorul și în același timp un studiu al relației dintre el și nepoata sa, realizat prin juxtapunerea lucrărilor lor, adesea foarte diferite. Muzeul de Artă Populară Constanța - Muzeul de Artă Populară Constanța a deschis expoziția temporară „Veștmânt și podoabe la aromâni“, cu piese de patrimoniu din colecțiile instituției. Este vorba despre piese incluse în patrimoniul cultural național datate sfârșitul secolului XIX, rezultat al cercetării de teren desfășurată de cercetătorii muzeului, în toată Dobrogea, între anii 1974 - 1980. Costumele sunt grupate pe vârstă, categorie socială, fiind expuse și elementele de podoabă care însoțesc aceste piese populare.