Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 14 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul național de Operă și Balet „Oleg Danovski” 50 de ani de la înființarea Operei Constanța - vineri, 14 decembrie, de la ora 19 - „Concert de gală“, cu pagini celebre din opere, dirijor - Gheorghe Stanciu. Sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 19, premiera „Carmen“, de G. Bizet. Regia - Răsvana Cernat, scenografia - Eugenia Tărășescu Jianu, maestru cor - Adrian Stanache, coregrafia - Mihail Mototilov. Din distribuție fac parte soliștii Răzvan Săraru, Gabriela Hazarian, din Brașov, Stefan Popov, din București, Elena Rotari, Doru Iftene, Florian Ioniță, Mădălina Diaconescu, Magda Marcu, Laurențiu Severin, Cătălin Țoropoc. Miercuri, 19 decembrie, de la ora 18, la Muzeul de Artă: „Concert de colinde”, oferit de corul teatrului. Joi, 20 decembrie, de la ora 18, Muzeul de Artă: „Recital de pian“, susținut de Simona Strugaru. Joi, 20 decembrie, ora 19, sala Teatrului: „Spectacol de folclor”. Vineri, 21 decembrie, ora 19, sala Teatrului: „Concert de Crăciun“, evoluează orchestra și corul teatrului. Sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19, la sala Teatrului: „Concert de Crăciun“, evoluează orchestra și corul teatrului. Teatrul de Stat Constanța Premieră Astăzi, 14 decembrie, de la ora 18.30, Teatrul de Stat Constanța prezintă premiera spectacolului în limba franceză „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte“, realizat în parteneriat cu La Compagnie du Grand Desherbage, Region Centre - Franța, pe un text de Matei Vișniec. Regia- Radu Dinulescu. În distribuție: Dana Dumitrescu, Dan Zorilă, Iulian Enache, Laura Bilic, Marian Adochiței, Cristina Oprean, Mihai Sorin Vasilescu, Florina Bulgaru, Lana Moscaliuc, Florentin Roman, Pavel Bârsan. Alături de actorii constănțeni, vor mai evolua francezii Denis Wetterwald, Alain Leclerc și Patrick Harivel. Spectacole Casa de Cultură a Sindicatelor „Christmas with Smokie” „Christmas with Smokie” este programat pe data de 17 decembrie, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Constănțenii au ocazia să vadă una dintre cele mai longevive trupe - Smokie. Spectacolul de la Constanța face parte dintr-un turneu care cuprinde Bucureștiul, pe 16 decembrie, și Brașovul, pe 18 decembrie. Dacă v-a plăcut „Living Next door to Alice”, nu ar trebui să ratați evenimentul. „Johann Strauss Ensemble” În data de 18 decembrie, de la ora 19. Spiritul vienez al Crăciunului va fi adus de Johann Strauss Ensemble. Prețul biletelor variază între 80 și 100 lei și s-au pus deja în vânzare. Johann Strauss Ensemble a fost fondat în 1985 de către muzicienii din Bruckner Orchesters Linz. În afara concertelor ce pot fi comparate cu celebrul „Neujahrskonzert”, din Viena, ansamblul a devenit popular grație spiritului în care apare pe scenă, un spirit tipic Strauss, cu un singur lider. Repertoriul ansamblului conține lucrări de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Dvorak, precum și toate lucrările familiei Strauss. „Un bărbat și mai multe femei” Pe 19 decembrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, va avea loc spectacolul „Un bărbat și mai multe femei“. Evoluează actorii Magda Catone și Claudiu Bleonț. Prețul unui bilet este de 30 de lei. Muzeul de Artă Constanța „Concert de Crăciun” Muzeul de Artă Constanța găzduiește, pe data de 22 decembrie, de la ora 18, „Concert de Crăciun”; din program fac parte cântece de Crăciun, colinde tradiționale, dar și lied-uri și arii din creația marilor compozitori. Invitat în spectacol este maestrul Pompeiu Hărășteanu, solist al Teatrului Național de Operă și Balet din București (cel mai bun interpret de operă - titlu acordat de Uniunea Criticilor și Muzicologilor, decorat cu meritul cultural în grad de ofițer, în anul 2004), care va evolua alături de ansamblul coral al Arhiepiscopiei Tomisului, pianista Natalia Gribinic (absolventă a Academiei de Muzică „Gavriil Musicescu“ din Chișinău, iar din anul 2001 este pianist corepetitor la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Constanța), actrița Rodica Onța (de la Teatrul Constanța), baritonul Bogdan Ocheșel (absolvent al Facultății de Arte - Universitatea „Ovidius” Constanța, specialitatea canto clasic; între anii 1998 - 2007, artist liric la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”; începând cu anul 2007, colaborează cu Opera Namur - Opera Royale de Wallonie Liege, Belgia, participă la proiectul Opera Studio „Paride ed Elena“, în colaborare cu Opera Liege și Opera Bologna). Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” - Campus: Salonul Studențesc de iarnă - 17 decembrie, ora 18, la Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ - Concert de colinde, susținut de Corul „Villanella“ al Universității „Ovidius“. Teatrul pentru copii și tineret Constanța Spectacole susținute în Orășelul Copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă Joi 13.12.2007 - Ora 18.00 - „Scufița roșie“ Vineri 14.12.2007 - Ora 18.00 - „Fata babei și fata moșneagului“ Sâmbătă 15.12.2007 - Ora 18.00 - „Anotimpuri cu povești“ Duminică 16.12.2007 - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb“ Marți 18.12.2007 - Ora 18.00 - „Iată vin colindători“ Miercuri 19.12.2007 - Ora 18.00 - „Scufița roșie“ Joi 20.2007 - Ora 18.00 - „Iată vin colindători“ Vineri 21.12.2007 - Ora 18.00 - „Fata babei și fata moșneagului“ Sâmbătă 22.12.2007 - Ora 18.00 - „Anotimpuri cu povești“ Duminică 23.12.2007 - Ora 18.00 - „Fin și căluțul cel alb“.