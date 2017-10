Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 16 mai, un nou concert susținut de Loredana va avea loc în Club Wish, locul în care, pe 13 februarie, celebra artistă lansa ultimul său album intitulat „Tzuki”. Pentru rezervări: 0732/122.002. Club Crush Mamaia Sâmbătă, 16 mai, trupa Blaxy Girls, alcătuită din cinci fete – Rucsy, Cristina, Gabriela, Amalia și Ana - va susține un concert live în Club Crush din Mamaia. Intrarea este 20 lei. Rezervări la 0724/918.263 și 0724/275.756. Club Doors Sâmbătă, 16 mai, de la ora 17, în Club Doors va avea loc prima ediție a Schimb de Filme, un proiect CinemaRX. Schimb de filme reprezintă o întâlnire între prieteni, între cinefili, între persoane ce au o pasiune comună: cinematografia și filmele. Aveți ocazia să faceți schimburi avantajoase de filme, să discutați într-un cadru amical și să legați prietenii. Club Two Sâmbătă, 16 mai, la Club Two mixează DJ Sylvio. Intrarea este de 20 lei pentru băieți și gratis pentru fete.