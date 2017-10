Agenda clubbing

Ştire online publicată Vineri, 17 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Crush Vineri, 17 aprilie, la Crush vine Dan Bălan, cunoscut sub numele de Crazy Loop, alter-ego-ul său de scenă. Cunoscut pentru hiturile pe care le-a creat pentru O-Zone, Dan Bălan va prezenta un nou show regizat la Los Angeles. Prețul biletului este de 20 lei. Sâmbătă și duminică e petrecere de Paști. 20 de lei costă intrarea sâmbătă, iar duminică e intrare liberă. Club Fishzilla Duminică, 19 februarie, începând cu ora 20, e Jazzo’s Night. Bogdan Papacostea, redactorul șef al revistei Tomis și directorul Librăriei Sophia a decretat: e seară Miles Davis. Intrarea este liberă. Club Two Și Club Two sărbătorește Paștele duminică, 19 aprilie, printr-o super petrecere! Intrarea este 20 lei pentru băieți și gratuită pentru fete. Club Wish Vineri, 17 aprilie, fanii lui Smiley își vor putea vedea idolul într-un concert la la Club Wish. Prețul biletului este de 20 lei pentru băieți, intrarea fiind gratuită pentru fete. Sâmbătă, 18 aprilie, Ina, cea care interpretează celebrul hit „Hot”, va concerta în Club Wish alături de DJ Alexander. Prețul unui bilet este de 20 lei, și pentru fete și pentru băieți. Duminică, 19 aprilie, Club Wish organizează, la rândul său, petrecere de Paști. Prețul unui bilet este de 20 lei. Concert Omul cu Șobolani Vineri, 17 aprilie, în fosta discotecă Nord (zona Campus) va avea loc lansarea albumului „Dansăm legați la ochi cu spatele la zid”, semnat Omul cu Șobolani. Concertul începe la ora 22.00. Prețul unui bilet este de 20 lei. Cafe d’Art Vineri, 17 aprilie, Mihai Mărgineanu revine la Cafe D’art Scena. Concertul este programat pentru ora 22, iar biletele s-au pus în vânzare la sediul Cafe D’art, contra sumei de 50 lei.