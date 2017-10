After school pentru elevii din Târguşor

After school pentru elevii din Târgușor

Începutul anului școlar 2015/2016 va veni pentru elevii din comuna Târgușor cu o veste bună. Copiii din localitate vor avea, din toamnă, un after school. Autoritățile locale speră ca, până la 10 septembrie, after school-ul să fie gata pentru ca elevii să poată beneficia de toate condițiile de educație.Viceprimarul comunei Târgușor, Viorel Petre, spune că toți copiii vor putea să-și facă temele în acest centru, ajutați de profesori. Clădirea unde se va desfășura activitatea este deja ridicată, în prezent lucrându-se intens la acoperiș. Valoarea acestei investiții este de 176.000 de euro, iar grație acestui proiect finanțat cu bani europeni, copiii din localitate vor beneficia de materiale didactice, vor avea o bibliotecă, iar ambianța în care se va continua pregătirea elevilor va fi una plăcută.Un alt avantaj este că after school-ul este situat în imediata apropiere a școlii și grădiniței, în centrul localității.„Este firesc să ne dorim ca și copiii noștri să beneficieze de condiții civilizate de educație și să obțină rezultate mai bune la învățătură, având în vedere că actul de învățământ de la noi nu diferă cu nimic de cel din mediul urban. Sperăm ca, până la deschiderea noului an școlar, să fie gata acest centru”, a declarat viceprimarul comunei Târgușor, Viorel Petre.