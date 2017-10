Află despre Campania „Hai pe net! Aducem România online!”

În perioada 26-30 martie, Telecentre-Europe derulează campania „Get Online Week”, o campanie de incluziune digitală care se va desfășura în locațiile de tip telecentru precum puncte acces public la informație, organizații nonguvernamentale, biblioteci și centre educaționale. Campania, susținută de Comisia Europeană, își propune să mobilizeze 5.000 de telecentre din cel puțin 50 de țări din Europa, Asia, Africa și să aducă online cel puțin 200.000 de persoane. Anul acesta, rețelele de telecentre implicate vor folosi instrumente noi de învățare, care vor sprijini temele de învățare inter-generațională, de angajabilitate în rândul tinerilor, îmbătrânire activă, participare civică, implicare socială și rolul femeilor în domeniul noilor tehnologii. Pentru al doilea an consecutiv, campania se desfășoară sub patronajul Comisarului European Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și responsabil pentru Agenda Digitală, care a dat clicul de start al campaniei de anul acesta pe data de 8 martie, la Bruxelles. Evenimentul, care a avut loc de ziua internațională a femeii, a fost deschis de către comisarul european cu un discurs cu privire la importanța rolului femeilor în emanciparea domeniul IT, al ocupării forței de muncă și creșterii economice. În România, campania denumită generic „Hai pe net!” este coordonată de Fundația EOS în parteneriat cu Alianța Digitală pentru România. În anul 2011, la campania „Hai pe Net!” au participat peste 500 telecentre și 1.000 de școli din 31 de județe ale țării, atrăgând 16.961 de participanți, 30% dintre aceștia fiind pentru prima dată online.Obiectivul campaniei de anul acesta este acela de a duce online peste 10.000 de români în oricare din locațiile de tip telecentru din țară. Campania „Hai pe Net!” este dedicată în primul rând celor care nu au mai folosit internetul până acum, dar încurajează și utilizatorii conectați să beneficieze din plin de o serie de aplicații și servicii online care să le îmbunătățească calitatea vieții. Un element de noutate este aplicația dedicată tinerilor care își vor putea evalua abilitățile TIC vis a vis de cerințele angajatorilor. (http://www.skillage.eu/).