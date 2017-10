Află cum poţi accesa fonduri europene chiar dacă eşti elev

Află cum poți accesa fonduri europene chiar dacă ești elev

În acest week-end, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, are loc cursul „Managementul proiectelor și comunicare în afaceri - de la concept la practică”, unde tinerii vor afla mai multe despre cum pot accesa fonduri europene pentru a dezvolta proiecte și cum trebuie să comunice eficient.Proiectul este parte din KA2: CooperActive II, organizat de Butterfly Dreamer, în parteneriat cu programul educațional „Dare to Dream Dare to Learn” și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.Trainerul proiectului este Petruș Ghiță, un om cu experiență de mai mult de 20 de cursuri de formare la nivel internațional. De asemenea, ca speaker va fi invitat și Andreas Novacovici - membru al Comitetului Național „No Hate Speech Movement” Romania.Coordonatoarea proiectului, la nivel local, este eleva Miruna Apetroaei, clasa a XII-a la „Mircea”, președintă a Consiliului Școlar al Elevilor din acest colegiu, Delia Stamate, Diana Lozneanu, co-fondatoare ale programului educațional „Dare to Dream Dare to Learn”, și Emilia Maria Tatu, MSC of Educational Sciences la VUB Brussels și intern la Global Internship Program 2016, organizat de Butterfly Dreamer.Cursul este disponibil pentru elevi de liceu, studenți, tineri profesioniști și adulți, care sunt interesați de acest proiect.Cursul se va desfășura pe durata a două zile, iar participarea este gratuită.La finalul cursului, participanții vor primi un certificat internațional, care să ateste abilitățile dobândite pe parcursul cursului!Acesta este al 8-lea eveniment din cadrul programului educațional „Dare to Dream Dare to Learn”, co-fondat în 2013 de Delia Stamate și Diana Lozneanu.