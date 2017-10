"AFERIM!", selectat în competiţia de la Berlinale 2015

"AFERIM!", selectat în competiția de la Berlinale 2015

Ştire online publicată Marţi, 27 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul „AFERIM!”, în regia lui Radu Jude, va avea premiera mondială pe 11 februarie în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Singurul film românesc selectat în competiția oficială de la Berlinale 2015 va intra în cinematografele din România pe 6 martie. Identitatea vizuală a filmului „AFERIM!” este semnată de echipa Good Hands și directorul de creație Liviu Neagoe în colaborare cu art director-ul Alexandru Nimurad. Conceptul afișului îi aparține regizorului Radu Jude. „Am ales mo-mentul răsăritului, care prin cromatică vorbește despre amalgamul emoțional al filmului - pasiune, suferință, luptă, credință și optimism - și cele trei personaje principale alergând prin «golgota» aventurii, la începutul secolului al XIX-lea. Troițele, elementele ușor mlăștinoase, ceața împreună cu un mod ușor arhaic prin textură au coagulat frame-ul de poveste autentic românească”, declară directorul de creație Liviu Neagoe.Filmul românesc „AFERIM!” este singurul selectat în competiția oficială a Berlinalei alături de producții precum „Queen of Desert” (regia Werner Herzog), „Taxi” (regia Jafar Panahi), „Knight of Cups” (regia Terrence Malick), „Eisenstein in Guanajuato” (regia Peter Greenaway). Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Luminița Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Dan Nicolaescu fac parte din distribuție. În regia lui Radu Jude, „AFERIM!” este un film istoric a cărui acțiune are loc în Țara Românească la începutul secolului XIX și este unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice românești din ultimii ani. Un zapciu, interpretat de actorul Teodor Corban, însoțit de fiul său (Mihai Comănoiu) caută un rob fugar (Cuzin Toma). Este o producție Hi Film, în co-producție cu Klas Film Bulgaria, Endorfilm Cehia, Mulberry Development România, cu participarea Nu Boyana Film Studios, U-Films, Production XMG Media, Abis Studio, Division Camera, în asociere cu EZ Films si cu participarea HBO România.