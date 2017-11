Afacerea "Banchetul". Temă pentru acasă pentru DNA, ANAF şi Poliţia Economică

Afacerea "Banchetul". Temă pentru acasă pentru DNA, ANAF și Poliția Economică

Ştire online publicată Vineri, 10 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Nu peste mult timp, se împlinesc 24 de ore de când părintele unui elev al Liceului „Ovidius” a trimis o sesizare pe adresa redacției, prin care semnala tensiunile create în rândul elevilor, al profesorilor și al părinților, subiectul fiind banchetul claselor a XII-a.Aceste 24 de ore au fost foarte interesante. Noi, ca jurnaliști, ne-am îndeplinit misiunea, aceea de a asculta toate părțile implicate și de a le publica prompt punctele de vedere, fără să fim avocații nimănui.Concomitent, am început să primim și alt gen de mesaje, iar cele care mi-au atras atenția și pe care le propun în dezbatere publică se referă la legalitatea derulării unor asemenea afaceri. Pentru că este chiar o mare afacere.Și dau exemplul Liceului „Ovidius”: 6 clase x 30 elevi (medie aproximativă) x 440 (380+60) lei = 79.000 lei. Aproximativ 17.000 de euro. De la o singură unitate, pentru un singur eveniment, o singură seară. Deci, se merită să intri în competiție și să încerci, prin orice mijloace, să fii cel ales, învingătorul.Spuneam că am primit fel de fel de mesaje, în care sunt invocate combinații cu firme organizatoare, cu fotografi, dar mai ales acuze de evaziune fiscală.„Balul de pe 30 noiembrie, din Clubul Luv, care este făcut de un elev de la Carol pentru Colegiul Regina Maria, cine îl autorizează? Sunt șase firme fantomă în oraș care organizează baluri și banchete. Nu fiscalizează bilete, nu taie facturi, chitanțe”, scrie un constănțean.„Firmele astea care organizează fac cea mai mare evaziune fiscală, dau chitanțe false și nu înregistrează nimic. Când se fac verificări?”, întreabă un cititor care se semnează Cristi.„Știu cum se face. Se ia una bucată director autoritar (sau influențabil), se tips-uiește $$ sănătos, se amăgește $$ (după caz) o mică gașcă de elevi naivi și rețeta e gata. După pregătirea asta, pot veni cu ce preț vreau eu... Copiii or să-l înghită, părinții or să-l plătească, evenimentul o să fie haos, ei or să uite... Cu generația următoare repetăm rețeta”, explică Domenico.XXXCe îi sfătuiesc pe elevi și părinți. În orice situație, nu numai în cea de față, pentru orice plată, solicitați factură și chitanță. Dând banii fără acte, contribuiți, în aceeași măsură, la evaziunea fiscală și poate că sunteți chiar mai vinovați decât cel ce încasează.Pe de altă parte, o vorbă din bătrâni spune că nu iese fum fără foc. O fi și vreo sămânță de adevăr, însă avem instituții abilitate să facă investigații. Pornind de la tensiunile create în jurul evenimentului de la Liceul „Ovidius”, Poliția Economică, ANAF și chiar DNA ar putea intra pe fir, să verifice legalitatea acestor afaceri. Repet, sumele sunt impresionante. 17.000 de euro de unitate. 10 unități - 170.000 de euro. 100 de unități (că doar banchete și festivități sunt organizate în tot județul!) - 1,7 milioane de euro. Deci, se cam învârt bani. Câți oare sunt fiscalizați? Doar instituțiile de control ale statului pot face lumină în acest caz.