Admiterea la SNSPA nu se modifică

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Practic, va fi așa cum am făcut până acum la toate programele noastre de studii, pentru noi nefiind o noutate schimbarea legislației privind admiterea. (...) Sunt diferite probele, dar la toate facultățile vorbim despre examen scris. La unele facultăți, acesta va fi în forma clasică a subiectelor redactate și extrase în ziua respectivă, iar la altele va fi examen de tip grilă", a explicat rectorul SNSPA.În privința admiterii la masterat, Pricopie a precizat că la SNSPA există 365 de masterate, iar fiecare dintre acestea are un program de admitere diferit, de la interviu și o aplicație pe care o prezintă candidatul, la examenul scris.În legătură cu examenul de licență, rectorul SNSPA a precizat că, până în anii trecuți, o parte dintre facultăți au avut examen care a constat în susținerea lucrării de licență. "Din acest an, am introdus și examenul scris. Unul dintre motivele pentru am menținut tot timpul examenul de admitere a fost acela că, din analizele pe care le-am făcut, a reieșit că studenții apreciază acest tip de admitere. Pentru ei, acest examen de admitere este o dovadă a calității", a subliniat Remus Pricopie.