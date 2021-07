Admitere pe loc, la distanţă, la universităţi din străinătate

Toți cei interesați pot completa un formular de înregistrare, apoi, cu ajutorul unui consilier, îşi aleg universitatea și facultatea la care vor să fie admiși și se programează la interviu. Dosarul de admitere cuprinde diploma sau adeverința de Bac, certificatul de limba engleză și foaia matricolă.





Aplicanții pot fi acceptați la programe de licență sau masterat internaționale din cadrul Karel de Grote Hogeschool, Fontys University of Applied Sciences, Coventry University sau BISM - Bucharest International School of Management. Computer Science, Relații Internaționale, Psihologie, Științe Biomedicale, Business, Inginerie, Marketing, Finanțe, Arhitectură sunt doar câteva dintre programele puse la dispoziție de universitățile internaționale. În plus, pe lângă avantajul de a afla pe loc dacă sunt acceptați la facultate, viitorii studenți pot beneficia de 50% reducere a taxelor de școlarizare din Olanda, de taxe de studiu accesibile în Belgia sau chiar de împrumutul guvernamental britanic pentru studii în U.K.





Absolvenţii de liceu care au avut rezultate bune la examenul de Bacalaureat au şansa de a fi admişi la universităţi din străinătate. Marţi, 13 iulie, în cadrul evenimentului Spot Admissions Edmundo, aceştia pot prinde un loc la facultăţi din Belgia, Olanda, Marea Britanie sau România şi chiar să primească finanţare printr-un credit dedicat studenţilor. Condiţia principală este să aibă minimum media 7,50 la Bacalaureat.