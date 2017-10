Admitere la şcolile postliceale

Admitere la școlile postliceale

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Admiterea la școlile postliceale se va desfășura până pe 14 septembrie, conform calendarului Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT). Pentru acest an școlar, MECT a aprobat finanțarea de la bugetul de stat a 10.700 de locuri, pentru 91 calificări profesionale. Dintre acestea, 59 sunt școli postliceale și 32 școli de maiștri. La învățământul postliceal s-au putut înscrie absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. La școlile de maiștri, s-au putut înscrie absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care au o vechime de cel puțin trei ani într-o meserie corespunzătoare profilului. Candidații vor putea fi departajați, în cazul în care numărul candidaților îl depășește pe cel al locurilor, printr-o probă scrisă. Durata învățământului postliceal poate fi între un an și trei ani, în funcție de profil.