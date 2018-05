Admitere la liceu 2018. Elevii, în căutarea liceului perfect

În câteva săptămâni, elevii de clasa a VIII-a intră în febra examenelor și a admiterii la liceu. Însă mulți dintre ei încă mai cântăresc variantele pentru clasa a IX-a și nu sunt hotărâți pentru ce profil și liceu să opteze. Ca să le fie mai ușor să se decidă, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat Târgul de oferte educaționale pentru admiterea 2018.Evenimentul, găzduit de Pavilionul Expozițional Constanța și de alte opt locații din județul Constanța, Medgidia, Mangalia, Năvodari, Cobadin, Hârșova, Cernavodă, Eforie și Mihail Kogălniceanu, a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța și universităților locale.Timp de două zile, instituțiile de învățământ teoretic, vocațional sau tehnologic, liceal și postliceal, își expun oferta de școlarizare. În total, în județul Constanța, sunt disponibile 4.928 de locuri de clasa a IX-a, învățământ liceal la zi, însumând 176 de clase. Din acestea, 77 de clase sunt la filiera teoretică, 83 la tehnologică și 16 la vocațional. Cei care se gândesc la profilul real au la dispoziție 49 de clase, din care 21 la matematică-informatică și 28 la științele naturii, și 26 la uman, din care 16 la filologie și 10 la științe sociale.Burse de 400 de lei la învățământul dualPentru filiera tehnologică, liceele propun 83 de clase, 36 la profilul tehnic, 35 la servicii și 11 la resurse naturale și protecția mediului. În învățământul vocațional vor fi formate 16 clase, din care patru la arte, trei la pedagogic, șapte la sportiv și două la teologic.„Încurajăm elevii și părinții să ia în considerare și învățământul profesional, pentru că au șansa de a învăța o meserie, ceva ce nu le poate lua nimeni. Oferta este generoasă, cu numeroase profiluri, multe cu căutare pe piața muncii. Avem, în total, 43 de clase, respectiv 1.206 locuri, din care două clase de învățământ profesional dual. Avantajul este că elevii care optează pentru învățământul profesional dual pot face practică direct la agenții economici, primesc o bursă de 200 de lei de la stat, dar și cel puțin 200 de lei de la agentul economic care susține financiar programul”, explică inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală.Multe clase și la filiera tehnologicăPotrivit planului de școlarizare, sunt patru clase la agricultură, patru clase la construcții, instalații și lucrări publice, o clasă de electromecanică, 2,5 clase la estetică și igiena corpului omenesc, trei clase la industrie alimentară, 0,5 clase la industrie textilă și pielărie, 19 clase de mecanică, o clasă la teologic și opt clase la turism și alimentație.„Suntem încă indeciși, pentru că vrem să facem multe. Tocmai de aceea am venit la târg, cu speranța că, stând de vorbă cu unii și cu alții, de pe la licee, ne hotărâm. Un liceu teoretic sună frumos, dar am vrea totuși să ne asigurăm și cu o meserie. Că, nu vedeți, în ziua de astăzi, e greu să iei Bacalaureatul și te trezești că ții copilul acasă că nu are unde să se ducă, îl meditezi să ia examenul și apoi devine șomer. Trebuie să se descurce și să învețe să facă ceva, să se poată descurca”, ne-a mărturisit mama unui elev de clasa a VIII-a de la Școala nr. 29 Constanța.