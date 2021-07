Admitere înainte de Evaluarea Națională. Iată ce spun directorii liceelor „de top” din Constanța (II)

Zilele acestea, frământările absolvenților de-a VIII-a și ale părinților sunt extreme, alegerea celui mai bun liceu fiind o adevărată provocare. Majoritatea vor bifa în topul opțiunilor una dintre specializările de la „Mircea”, „Ovidius” sau „Traian”. După ce ieri v-am prezentat punctul de vedere al prof. dr. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, cu privire la oportunitatea introducerii admiterii înaintea Evaluării Naționale, astăzi continuăm cu opiniile prof. Cristina Anghel, director al Liceului Teoretic „Ovidius”, și prof. Gabriela Bucovală, director al Liceului Teoretic „Traian”.



Prof. Cristina Anghel, director Liceul Teoretic „Ovidius”: „Ideea nu este nouă”





„S-a mai discutat despre o posibilitate de organizare a unui așa-zis examen de admitere, o formă de selecție pe care să o organizeze fiecare liceu. O consider potrivită sub aspectul posibilității de a face selecția cu probe adecvate profilului liceului. De exemplu, Liceul Ovidius are clase de teoretic-real și atunci poate propune tematică de științe sau română, istorie, discipline din zona umanistă. Bineînțeles că o asemenea abordare implică multe modificări. Cam un efect de domino. Și ar fi de gândit și tipurile de probe, și modalitatea în sine de evaluare, pentru că se vorbește foarte mult în ultima vreme de evaluare standardizată, evaluare electronică. Ceea ce înseamnă că sunt necesare niște proceduri foarte bine puse la punct, foarte fin. Apoi, odată organizat, un astfel de examen de selecție în liceu va avea efecte și asupra altor etape în timp. Ce facem cu transferurile? Ca să lansez doar o întrebare. În principiu, sunt de acord cu această idee, salut revenirea sa în actualitate, numai să vedem care vor fi reglementările și în ce cadru legislativ va trebui să ne aliniem. Înțeleg că acest concurs va fi organizat de către fiecare liceu, astfel încât Ovidius nu va fi obligat să aibă aceleași probe și aceleași subiecte precum Traian, de exemplu. Până la urmă, într-adevăr, ne-am înscrie în spațiul acesta al descentralizării. Evident că după această selecție proprie, pentru o generație numeroasă și care nu o să încapă în cifra de școlarizare a acestor licee, e necesar un examen general, în baza căruia să poată fi repartizați toți absolvenții unei generații, într-o formă de continuare a studiilor”.



Prof. Gabriela Bucovală, director Liceul Teoretic „Traian”: „Se alege profilul elevului”





„Prin introducerea admiterii în liceele de top ai posibilitatea să-ți alegi profilul elevului: prin ce examen stabilești să organizezi, care este structura subiectelor, care sunt disciplinele. Dar, per ansamblu, absolvenții de clasa a VIII-a sunt mult mai avantajați de repartizarea computerizată în urma Evaluării Naționale.





Odinioară, liceele erau constituite piramidal, având clase de matematică-fizică, mecanică, apoi apăruseră la «Mircea», îmi amintesc, până la G-M. În momentul în care, în urma admiterii, nu intrai la matematică-fizică, te duceai mai jos, având totuși șansa, așa cum erau ele gândite piramidal, să ajungi la un liceu bun, în care să te poți dezvolta. Pentru că despre asta vorbim. Undeva în subconștientul părinților aceasta este ideea unanimă. Vor un mediu cât mai bun, în care copiii lor să se dezvolte.



Acum s-a schimbat paradigma, sistemul devenind piramidal: sunt colegiile de top, care nu au decât profil teoretic, urmează tehnologicele, partea de servicii și electric, apoi mecanic și școala profesională. Or, dacă elevul alege să susțină admiterea la liceul cel mai bun, unde se intră cu 9,50 ultima medie, iar el are 9,49, toate liceele din vârful piramidei ocupându-și și ele toate locurile, unde mai merge acest elev? E adevărat că ministerul a gândit să rămână și un număr de locuri în a doua etapă, strict pentru acești copii, răspunzând astfel unei categorii.





Mai apare un aspect. Evaluarea Națională ne duce către o evaluare standardizată, care după părerea mea și a atâtor ani petrecuți la catedră este destul de obiectivă. În timp ce propunerea ca fiecare liceu să-și alcătuiască propriile subiecte exclude standardizarea. De fapt, ce ne dorim?”, a mai declarat prof. Gabriela Bucovală, în cadrul unui interviu pe care îl puteți citi în ediția de mâine.





Soluția explicată de ministrul Sorin Cîmpeanu ar fi ca liceele care doresc organizarea unui concurs de admitere să nu scoată la concurs propriu 100% din locurile pentru clasa a IX-a, ci să scoată, spre exemplu, 75%. Restul de 25% urmând să rămână pentru repartiția computerizată, în așa fel încât să aibă acces şi copiii care participă la Evaluarea Națională la aceste licee.Același ministru a precizat că examenele de admitere la liceu vor fi organizate în aceeași zi și la aceeași oră, iar un elev nu va putea da admitere la două licee. Totuși, instituțiile de învățământ vor avea posibilitatea să-și stabilească propriile subiecte pentru examen. „Nu există nicio obligativitate, este doar o modalitate de flexibilizare, și nu este pentru niciun elev obligativitatea să se prezinte la admitere, având la dispoziție posibilitatea de a se prezenta ca și până acum doar la Evaluarea Națională”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.