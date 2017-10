Adio, studenţie! Cea de-a 25-a promoţie a Facultăţii de Istorie şi-a finalizat studiile

Adio, studenție! Cea de-a 25-a promoție a Facultății de Istorie și-a finalizat studiile

Săptămâna trecută va rămâne, cu siguranță, în memoria studenților Facultății de Istorie, dar și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”, pentru că acum au absolvit cei trei ani de studiu.Festivitatea a fost deschisă de discursul emoționant al decanului, prof.univ. dr. Emanuel Plopeanu, care i-a felicitat pe proaspeții absolvenți și i-a îndemnat să privească viitorul cu mare încredere. „Timp de trei ani, am vrut să asigurăm un cadru în care să discutăm liber, deschis, să încercăm să creăm acele abilități de care probabil veți avea nevoie în cariera viitoare. Am analizat, am gândit și am comentat în cei trei ani de studiu și sper ca toate aceste lucruri să vă fie de folos în carieră. Noi ne-am propus să fim partenerii dumneavoastră și eu zic că am reușit acest lucru și dacă am reușit, acesta este și meritul vostru, pentru că ați dorit să fiți partenerii noștri în cei trei ani de activitate”, a declarat acesta.La rândul său, prodecanul facultății, prof. univ. dr. Daniel Citirigă, a mărturisit că de fiecare dată când participă la festivități de încheiere a studiilor este plin de invidie. De ce? „Mi-aș dori să fiu în locul vostru, pentru că nu există lucru mai frumos decât a fi tânăr. Acum, trebuie să știți că orice încheiere este, de fapt, un nou început. Dacă simțiți vreodată că vi s-a închis vreo poartă în față, înseamnă că există o alta care se va deschide, doar trebuie s-o împingeți la timp, iar dacă ceva vă reține, această poartă nu se va deschide. Sper ca studenții de la Istorie să înțeleagă că istoria nu este o istorie a națiunii, a poporului și a familiei, este o introducere a adevărului proiectat într-o altă manieră. La final, oricât s-ar duce lumea către Inginerie sau alte profiluri, fără umaniști care să ne arate de unde vin cuvintele democrație, totalitarism sau altele, nu am putea evolua acolo unde ne dorim cu toții”, a subliniat el.Pentru prof. univ. dr. Daniel Flaut, festivitatea de ieri i-a amintit de propriul moment de absolvire, deși de atunci au trecut 28 de ani. Acesta consideră că studenția rămâne cea mai frumoasă perioadă a vieții, mai ales că acum putem da restanțe, pentru că „dacă am vrea să dăm restanțe la toate lucrurile care nu se împlinesc în viață, ar fi o treabă extraordinară”. Alte speech-uri au fost ținute de prof. univ. dr. Stoica Lascu, Gabriel Manea și Adrian Herța.Înmânarea diplomelor de absolvire s-a făcut pe fondul aplauzelor rudelor și a prietenilor prezenți în sală și, așa cum se întâmplă de obicei, nici de data aceasta nu a lipsit parada cu robe și eșarfe multicolore, discursurile profesorilor care le-au călăuzit pașii și, bineînțeles, cele ale șefilor de promoții, care au vorbit în fața tuturor despre ce înseamnă viața de student, vise și proiecte pentru viitor.