Adela Grozeanu: „După 25 de ani de predare, am ajuns să-mi fie rușine că sunt profesor”

Nu mai departe, tulburătoarea postare a prof. Marius Furtună, apreciat profesor constănțean al catedrei de socio-umane, mesaj prin care a dorit să-și exprime revolta vizavi de modul cum Inspectoratul Școlar Județean Constanța impune simulările județene. Pentru ca, în final, să-și exprime speranța unui moment când dascălii vor fi uniți. „M-am săturat, însă, de tipul acesta de a conduce! Lipsa de respect, colegialitate, impunerea unor obligații de multe ori absurde, birocrația excesivă și absența totală a comunicării trebuie să dispară! Sunt din ce în ce mai convins că inspectoratele trebuie să fie desființate! Ele își justifică existența doar prin hârtiile pe care le pretind, prin situațiile cerute zilnic, prin cerințele adresate celor din teritoriu. Nu sunt utile absolut deloc educației. Aștept ziua când un inspector (general) va veni să viziteze o școală pentru a înțelege realitatea acelui microcosmos: cum poate fi ajutat directorul, ce îi mai trebuie clădirii, ce își doresc elevii, ce dificultăți au profesorii, ce propuneri au părinții. O vizită în care vrafurile de hârtii vor fi uitate, când vor fi importanți doar oamenii! Când nu se vor pretinde lucruri, însă se vor oferi soluții! Când nu se va dicta, ci se va dialoga. Când nu vor mai fi raportări comuniste. Când vom fi, împreună, DASCĂLI!”.





Zilele acestea, am primit din partea prof. Adela Grozeanu, cadru didactic la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, un nou mesaj de revoltă: „Se apropie 1, 8 Martie. Știți ce discuții se poartă în grupurile de whatsapp ale mămicilor binevoitoare? Întotdeauna m-am întrebat «cine le mână în luptă?», ce le determină să se unească, să ceară, să strângă bani pentru cadouri? De ce fac asta? Nu le cere nimeni, nimic! Și totuși, o fac! Și apoi, se plâng că li se cer «bani de xerox»! Societatea română e bolnavă până în măduva oaselor! Toată lumea are «păreri», toată lumea are drepturi, toată lumea știe cum și ce trebuie să facă un profesor! Numai noi, profesorii, stăm cu capul plecat, ne supunem ca oile, ne descurcăm cum putem, pentru ca... într-un final, să ni se reproșeze că «zădărnicim» procesul de educație, să fim amenințați chiar de cei care ar trebui să ne apere!



După 25 de ani de predare, am ajuns să-mi fie rușine că sunt profesor! Mă uit în jurul meu și văd oameni cu capul plecat, care sunt doar niște roboți ce iau poziția de drepți și execută! «Noi muncim, nu gândim», pentru că țara ne vrea… proști!”.



Așteptăm cu interes campania de demascare a mitei de 1 și 8 martie lansată de gherila Asociației Elevilor din Constanța, mereu la datorie în sprijinul celor din bănci…





Când, la începutul acestei luni, afirmam, în titlul unui articol, că le-a ajuns cuțitul la os profesorilor, primeam confirmarea faptului că s-au săturat să tot fie mințiți și tratați ca soldații care nu mișcă în front, pentru că… „dacă-i ordin, cu plăcere”.În opinia majorității, greva de avertisment din 19 ianuarie nu a fost decât un „pistol cu apă”, iar minciuna că pe 4 februarie vor face și vor drege sindicatele față-n față cu primul ministru a dublat bătaia de joc. Ce a urmat? Sindicatul se ține de corespondențe, iar „supapa” profesorilor cedează încet-încet.