Ada Milea îl aduce pe "Gulliver" la Constanţa

Ada Milea îl aduce pe "Gulliver" la Constanța

Sâmbătă, 3 martie, începând cu ora 20.00, club „Doors” îi invită pe constănțeni la un concert cu „Robin and the Backstabbers”, o trupă românească de rock formată în urmă cu aproximativ opt ani, la inițiativa lui Andrei Robin Proca. De atunci, membrii își descriu muzica drept „pop melodramatic”.Câștigând distincțiile „Cel mai bun rock alternativ” și „Artistul anului” la Gala On Air Music Awards 2013, trupa și-a continuat activitatea live prin turnee de cluburi și festivaluri open air. Mult așteptatul volum secund al trilogiei „Bacovia Overdrive”, „Arhanghel’sk” a fost lansat în primăvara anului trecut. Mai mult decât atât, trupa a primit premiul Best Rock Evolution la Gala „Metalhead Awards” 2015.Apoi, în 2016, „Robin and the Backstabbers” au spus da unei noi provocări, reinterpretând o piesă a lui Alex Velea în cheie proprie. Este vorba despre „E vina mea”, cu un sound provocator și un videoclip realizat în regia lui Vlad Feneșan.★ ★ ★Tot în club „Doors”, dar duminică, 4 martie, de la aceeași oră, publicul va putea participa la concertul „Gulliver”, după Gellu Naum, cu Anca Hanu, Bobo Burlăcianu și Ada Milea, plus un altul unde li se alătură și Cristi Rigman.Potrivit organizatorilor, show-ul are la bază textul omonim al lui Gellu Naum, unul dintre cei mai îndrăgiți autori români pentru copii, fiind cunoscut de aceștia în mod special pentru „Cărțile cu Apolodor”. Povestea îl aduce în prim plan pe Matei, care este un puști care vrea să crească mare, iar într-o zi, plimbându-se prin curte, dă peste un cangur minuscul, care îi îndeplinește dorința și pornește într-o călătorie inițiatică fascinantă. Concertul are o durată de aproximativ 40 de minute și este recomandat atât copiilor cu vârsta peste cinci ani, cât și adulților.Ca și săptămâna trecută, și acest concert vine în sprijinul campaniei „Music for Autism”.