Acvariul Constanţa intră în reparaţii la jumătate de secol de la inaugurare

Acvariul Constanța intră în reparații la jumătate de secol de la inaugurare

În acest an, Acvariul Constanța împlinește 50 de ani de la inaugurarea oficială. Și pentru a marca momentul, conducerea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii speră ca măcar în acest an să se demareze lucrările de reabilitare la edificiul ce adăpostește primul acvariu public din România. La ora actuală, Microrezervația din cadrul Complexului Muzeului de Științe ale Naturii este închisă, fiind în amplu proces de reabilitare. Animalele și păsările sunt adăpostite în condiții speciale, fiindu-le oferite suplimente alimentare pentru a suporta frigul. Decebal Făgădău, directorul complexului, ne-a asigurat că în adăposturi este căldură suficientă, la fel și în bazinul acoperit, în care Mark încă își face numerele de dresaj, în trei reprezentanții zilnic. Potrivit directorului, 2008 trebuie marcat cum se cuvinte, deoarece acvariul împlinește 50 de ani de la înființare și trebuie urgentată procedura de reconstruire și modernizare a clădirii de pe faleza Cazino. Spațiul expozițional este destinat prezentării expoziției permanente de faună și floră acvatică în 57 de bazine, dar și expozițiilor temporare cu tematici de biologie și ecologie acvatică. Acvariul deține și colecții naturalizate de pești și nevertebrate marine și dulcicole, aparținând faunei acvatice din diferite zone geografice ale globului. Pentru a facilita prezentarea viețuitoarelor, dar și accesul vizitatorilor la informații, patrimoniul expozițional, reprezentat de peste 120 specii de viețuitoare acvatice, este structurat pe mai multe secții. Cel mai mare bazin adăpostește și cea mai mare colecție de sturioni, renumită pentru importanța ei științifică și pentru longevitatea exemplarelor în captivitate (18-20 ani). Peștii de la Constanța așteaptă și ei bani europeni, proiectul de reabilitare a edificiului fiind unul ingenios, cuprinzând un acvariu suplimentar, sub formă de cochilie. Inaugurarea Acvariului, un demers al Ligii Navale din 1938 În anul 1910, când a fost construit Cazinoul din Constanța, arhitectul francez Daniel Renard a prevăzut, în imediata sa vecinătate, și câteva încăperi anexă. Înființarea unui acvariu la Constanța a fost ideea amiralului Bălănescu, propunere exprimată și în cadrul Ligii Navale Române în 1938. Sosirea ministrului Gusti la Constanța, care a vizitat birourile și biblioteca Ligii Navale instalate în fostul Hotel „Carol“, actualul Cerc Militar, a determinat Primăria și Prefectura să decidă ca local al viitorului acvariu fostul restaurant din fața Cazinoului. Astfel, la 1 mai 1958, s-a decis înființarea Acvariului „Profesor Ion Borcea”. Vasile Canarache, alături de o seamă de colaboratori, pun bazele și se dă în exploatare Acvariul în locul fostului Muzeu de arheologie, din anexa Cazinoului. Acvariul a fost amenajat la început cu 46 bazine pentru expunerea și întreținerea peștilor, în special din Marea Neagră sau exotici.