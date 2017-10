Acuze grave si demisii la Universitatea Ovidius

Alegerile pentru functiile de conducere la nivelul Universitatii Ovidius s-au transformat intr-un scandal, iar prima etapa, cea a alegerii membrilor la nivelul consiliului facultatii, s-a lasat cu demisii in lant si acuze grave.Prodecanul si sefii celor doua departamente din cadrul Facultatii de istorie si stiinte politice spun ca renunta la posturile de conducere dupa ce in urma alegerilor la nivelul consiliului facultatii nu au obtinut suficiente voturi pentru a face parte din ele. Prodecanul Mariana Cojoc sustine ca in spatele acestui scrutin este un joc murdar.